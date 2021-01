Stellantis: ecco cosa potrebbe accadere allo stabilimento di Coventry

La grande novità nel mondo automobilistico di questa settimana è stata la nascita di Stellantis, che è una nuova società e il quarto produttore di automobili al mondo. Come ben sappiamo la società è nata in seguito alla fusione di Peugeot Citroen (Gruppo PSA) con Fiat Chrysler Automobiles. La nuova società è stata accolta calorosamente dai mercati azionari internazionali e il prezzo delle azioni di Stellantis è aumentato rapidamente dopo l’inizio delle negoziazioni a Milano e Parigi lunedì (18 gennaio).

La fusione rappresenta un consolidamento su vasta scala nel mondo automobilistico ed è destinata a facilitare la transizione all’elettrificazione man mano che le case automobilistiche si allontanano a livello globale dal motore a combustione interna. Stellantis ha alcuni grandi marchi nel suo portafoglio, tra cui Peugeot, Citroen, Vauxhall, Alfa Romeo, Fiat e Chrysler.

Ovviamente con una simile fusione arriva la razionalizzazione e la nuova casa automobilistica non ha nascosto il fatto che punta a risparmiare circa cinque miliardi di euro all’anno in futuro. Nel Regno Unito in tanti si chiedono cosa questa fusione significherà e comporterà per il paese e in particolare a Coventry, dove sorge un famoso stabilimento del gruppo PSA, retaggio del lungo coinvolgimento di Peugeot nella città.

La casa automobilistica francese una volta produceva auto anche a Ryton, ma la produzione finì per essere spostata in Slovacchia per risparmiare denaro. Peugeot Citroen ha la sua sede nel Regno Unito a Sunbeam Way, Stoke Aldermoor. Qualche anno fa ha annunciato di voler lasciare la città, ma alla fine è rimasta. Fiat Chrysler ha la propria sede nel Regno Unito a Slough e sembrerebbe improbabile che Stellantis manterrà entrambe queste sedi nel Regno Unito.

Quindi, le operazioni di Stellantis nel Regno Unito potrebbero essere centralizzate a Coventry o andare a Slough? Solo il tempo lo dirà. L’esperto automobilistico del Warwickshire, il dott. Charles Tennant, ha detto la sua su ciò che il futuro potrebbe riservare a Stellantis.

Per quanto riguarda le operazioni nel Regno Unito, ha affermato: “È troppo presto per speculare sulla chiusura delle fabbriche in questo momento, ma con il nuovo impero globale in espansione si è tentati di dire che ci saranno vittime nella ricerca di una maggiore produttività. “Sarà interessante vedere quale sede qui nel Regno Unito sopravviverà: il gruppo PSA a Coventry o Fiat Chrysler a Slough?”.

