PSA effettua alcuni cambiamenti di ruoli nel Regno Unito

PSA ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti di ruoli nel Regno Unito. In particolare, Julie David è stata nominata amministratore delegato di Peugeot UK in seguito alla decisione di David Peel di proseguire la sua carriera al di fuori del gruppo automobilistico francese. Il nuovo ruolo sarà valido da domani, venerdì 8 gennaio.

David vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico in quanto ha lavorato per Ford, Audi, Volkswagen, Skoda e Jaguar Land Rover, oltre a gestire la propria società e una compagnia di Executive Coaching che lavora con marchi automobilistici globali e industrie del settore pubblico e privato.

PSA: il gruppo francese annuncia nuovi cambiamenti nel Regno Unito

All’interno di Jaguar Land Rover, Julie David ha ricoperto le posizioni di Global Experiential Marketing Director, Global Franchise Operations e Retail Strategy Director. Nel corso della sua carriera, il nuovo ad di Peugeot UK ha maturato anche un’esperienza nelle operazioni di vendita di flotte al dettaglio e nel servizio clienti.

Il nuovo dirigente porta sia a Peugeot che a PSA una forte comprensione globale delle infrastrutture e delle relazioni di vendita al dettaglio, vendite e marketing che riguardano il settore automobilistico e di rete.

Oltre a Julie David, il gruppo francese ha effettuato un altro cambio nel ruolo di direttore di ricambi e assistenza. Richard Dyson, direttore ricambi e assistenza, va in pensione dopo 34 anni di servizio in vari ruoli all’interno di PSA. Mark Pickles prenderà il posto di Dyson a partire dal 1° febbraio.

Attualmente, Pickles ricopre il ruolo di amministratore delegato di Free2Move Lease mentre in passato ha assunto diverse posizioni importanti in Peugeot fra cui quello di direttore marketing. Egli ha una grande esperienza nella gestione di funzioni quali la vendita di ricambi, la qualità e il marketing post-vendita. In precedenza, Pickles è stato direttore dei ricambi e dell’assistenza di Peugeot e poi direttore delle operazioni del post-vendita del gruppo.

Il ruolo di ad di Free2Move Lease sarà ricoperto da Mark Blundell a partire dal 1° febbraio. Blundell è attualmente direttore marketing di DS Automobiles. Prima di entrare nel brand di PSA, egli ha maturato una vasta esperienza in diversi ruoli fra cui quello di Head of Product and Pricing di Peugeot.

Martin Gurney, direttore del reparto flotte e auto usate, lascia il gruppo per intraprendere una carriera con un’altra azienda. Scott Westerby, attualmente capo delle operazioni delle flotte, prenderà il suo ruolo. Quest’ultimo ha trascorso 15 anni nel mondo dei rivenditori, inclusi parti, assistenza e gestione delle concessionarie. Durante la sua permanenza in PSA, Westerby ha lavorato per Citroën e Peugeot.

Alison Jones, amministratore delegato di PSA UK, ha voluto commentare tutti questi cambiamenti gestionali effettuati dal gruppo francese per iniziare al meglio questo 2021.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Julie in PSA. Porta una vasta esperienza automobilistica al ruolo, posizionandola bene per guidare il prossimo entusiasmante capitolo per Peugeot nel Regno Unito. Voglio ringraziare calorosamente David, Richard e Martin per il loro prezioso contributo al successo di PSA nelle rispettive carriere con noi e auguro a loro ogni successo nelle prossime iniziative. Auguro anche a Mark Blundell, Mark Pickles e Scott Westerby il meglio per i loro nuovi ruoli“, ha dichiarato Jones.

