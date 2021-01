DS 7 Crossback ha una doppia personalità sportiva ed elegante

La nuova gamma della DS 7 Crossback è composta da due anime, una sportiva e l’altra elegante. La prima è evocata da dettagli tecnologici mentre l’altra da uno stile pronto a durare nel tempo. Fin dal suo lancio ufficiale sul mercato, il SUV francese è riuscito ad interpretare entrambi i caratteri al meglio.

Questa doppia personalità applicata da DS Automobiles alla Crossback calza alla perfezione, anche grazie alle varie tecnologie presenti a bordo e al design innovativo che troviamo sugli ultimi modelli più moderni della casa automobilistica francese.

DS 7 Crossback: la nuova gamma è composta da quattro allestimenti sportivi ed eleganti

La parte elegante della Crossback può essere semplificata in due allestimenti chiamati Business e Grand Chic mentre quella più sportiva si manifesta tramite le versioni Performance Line e Performance Line+. Tutti e quattro gli allestimenti possono essere scelti in diversi motori a benzina, diesel e persino ibridi.

La gamma dei propulsori a benzina è composta dai PureTech 130, 180 e 225 mentre quella diesel è costituita dal BlueHDi 130 e 180. In tutti i casi è presente il sofisticato cambio automatico EAT8 a 8 velocità.

Per quanto riguarda i modelli ibridi plug-in, la DS 7 Crossback è disponibile nelle versioni E-Tense ed E-Tense 4×4 che rappresentano un passo verso la completa elettrificazione della gamma del marchio prevista per i prossimi anni. Inoltre, questi due modelli hanno dimostrato di essere molto apprezzati dagli automobilisti italiani.

Arrivando ai prezzi, la DS 7 Crossback è disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 37.200 euro per la versione Business e di 38.200 euro per la Performance Line, in base a se si cerca eleganza o sportività. La versione E-Tense 4×4 Grand Chic ibrida plug-in, invece, parte da 59.200 euro.

