Regno Unito: molti automobilisti ignorano le spie rosse nelle auto

Un recente studio condotto nel Regno Unito e reso noto da Autocar rivela che quasi la metà dei conducenti britannici ignora le spie delle auto.

Nello specifico, circa il 25% dei guidatori del Regno Unito intervistati dalla società britannica Robins & Day non prende in considerazione le spie rosse mostrate sul quadro strumenti delle vetture per diversi giorni.

Regno Unito: il 25% circa dei conducenti intervistati non considera le spie rosse del quadro strumenti

Il 19%, invece, ha affermato che continuerebbe a guidare con le spie per altri due/tre giorni, anche se la luce visualizzata fosse rossa. Su 32,7 milioni di patentati nel Regno Unito, almeno 6,2 milioni ignorano i segnali che compaiono sul quadro strumenti e che indicano problemi o guasti alla vettura.

In seguito alla pubblicazione di questa indagine, un portavoce di Robinson & Day ha dichiarato: “Una delle cose peggiori che puoi fare come guidatore e proprietario di un’auto è ignorare i segnali di pericolo che appaiono sul cruscotto. Anche se è naturale avere preoccupazioni sui costi dell’auto, ignorando i simboli illuminati sul cruscotto, si rischierebbe di dover affrontare una spesa più alta e di danneggiare il proprio veicolo“.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI