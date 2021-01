Lancia Ypsilon 2021: alcune foto spia mostrano poche novità in arrivo

Lancia non è stata mai una casa automobilistica ad avere un’ampia gamma di vetture ma in passato proponeva alcuni veicoli piuttosto interessanti che hanno reso celebre il brand. Nel 2021, il marchio di FCA esiste ancora ma purtroppo propone soltanto un modello: la Lancia Ypsilon.

L’attuale generazione di questa vettura ha in realtà 10 anni e, da ciò che riusciamo a vedere nelle ultime foto spia pubblicate su Internet, il model year 2021 non riceverà grossi cambiamenti a livello estetico. I vari scatti dell’ultimo prototipo sono stati condivisi su Facebook da Walter Vayr e ci mostrano che la famosa city car riceverà una piccolissima riprogettazione della parte anteriore.

Lancia Ypsilon 2021: il nuovo model year dovrebbe debuttare entro la fine del mese

È probabile che la griglia e i fari della Lancia Ypsilon 2021 abbiano un aspetto leggermente diverso rispetto a quanto proposto dal modello esistente. In generale, però, l’auto sarà ancora completamente riconoscibile dai fan del marchio torinese in quanto il resto del design sembrerebbe essere rimasto invariato. Al momento non sono emerse novità riguardo a modifiche alla gamma dei motori.

La casa automobilistica torinese dà la possibilità di scegliere tre varianti della vettura a trazione anteriore: una con configurazione mild-hybrid che utilizza un motore da 1 litro con potenza di 69 CV, una con propulsore a benzina da 1.2 litri che offre la stessa potenza del precedente e una con motore a due cilindri turbo da 900cc che eroga 84 CV. Gli stessi motori vengono utilizzati anche per la gamma della Fiat 500.

Visto che ormai la fusione tra FCA e PSA è stata confermata in maniera definitiva, circolano in rete alcune indiscrezioni riguardo la fine definitiva di Lancia. Con un solo modello presente nella line-up, sembra che il futuro della storica casa automobilistica non porterà grandi novità.

Considerando che la Lancia Ypsilon riceverà soltanto un piccolo aggiornamento nonostante la sua età, sembra che ci sia poco interesse da parte dei dirigenti di riportare un brand al suo antico splendore. Ad ogni modo, il model year 2021 della city car dovrebbe essere rivelata entro la fine di questo mese.

