Nuova Citroën C3 Sporty rivela più dettagli nelle ultime foto spia

La nuova Citroën C3 Sporty ha l’obiettivo di conquistare il mercato indiano e di aumentare le vendite in Brasile. Un nuovo prototipo completamente camuffato è stato avvistato nelle scorse ore sulle strade indiane, rivelando più dettagli.

La compatta, con lunghezza inferiore ai 4 metri, sarà la porta d’accesso alla gamma del marchio di PSA in questi due mercati e nello specifico in Brasile avrà l’obiettivo di sostituire la generazione precedente.

Nuova Citroën C3 Sporty: ecco le ultime foto spia pubblicate in rete

Molto probabilmente, la nuova C3 Sporty non verrà più assemblata nello stabilimento di Porto Real dato il volume di vendite mensili estremamente basso. Il design generale di questo modello permetterà a Citroën di raggiungere i consumatori interessati al SUV. Nelle nuove foto spia possiamo apprezzare i montanti A dritti e il tetto con barre longitudinali.

Sembra che gli ingegneri della casa automobilistica francese stessero provando a fondo la vettura e in particolare il carico massimo supportato. Ponendosi al di sotto della C4 Cactus nel mercato brasiliano, la Citroën C3 Sporty avrà sospensioni alte per affrontare al meglio le insidie delle strade locali.

Con alcune caratteristiche che fanno riferimento alla C3 europea, la nuova vettura sorgerà sulla piattaforma CMP di Stellantis ma in una versione semplificata per ridurre i costi di produzione.

La nuova C3 Sporty non dovrebbe offrire il motore PureTech 1.2 fino a 90 CV ma molto probabilmente la versione da 1.6 litri con potenza fino a 118 CV. Tuttavia, l’azienda potrebbe decidere di proporre anche il PureTech 1.2 turbo da 110 CV. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni sulla nuova Citroën C3 Sporty.

