Scende il merito creditizio delle imprese piccole e medie: più difficile prendere a noleggio le auto

Bruttissimo l’effetto della pandemia sull’affidabilità economica e finanziaria delle imprese piccole e medie: lo dice Italia Oggi. ecco perché, aggiungiamo, se scende il merito creditizio delle imprese, è più difficile prendere a noleggio le auto. Il lungo termine è riservato a chi se lo può permettere. La società di noleggio effettua una verifica: cerca di capire se l’azienda potrà pagare i canoni mensili o se non sarà in grado di farlo. Proprio come avviene quando compri un’auto a rate con un finanziamento: l’istituto creditizio ti dà il prestito se sei in grado di pagare tutto nei tempi concordati.

Scende il merito creditizio delle imprese: che succede

Come evidenzia Italia Oggi, un’impresa su due andrà incontro a un calo di una o due classi del merito di credito. Come le classi della Rc auto. Se fai incidenti, ti penalizzano di due classi e paghi di più. Qui, se hai problemi di affidabilità, perdi le classi e diventa più difficile accedere al credito. Per un ulteriore 20% ci sarà uno scivolone di tre classi. Questo il frutto di una ricerca di modefinance, società fintech specializzata in soluzioni di Intelligenza artificiale per la valutazione e la gestione del rischio di credito

Il campione preso in esame è di 85.000 piccole e medie imprese che al 30 novembre 2020 avevano presentato il bilancio 2019. Le PMI che sono il pilastro dell’Italia e che andrebbero difese coi denti. Con progetti di sviluppo sani, verso l’Europa del Nord. Così come, aggiungiamo, andrebbe difeso in ogni modo il noleggio auto, cuore automotive.

Alta affidabilità oggi: e domani?

E le le aziende con alto merito creditizio? Sentiamo Italia Oggi: sparisce dal campione considerato la classe delle triple A (sicurezza elevata) e le aziende in default diventano il 4,36% (erano lo 0,11%). Sale il numero di imprese in junk (dall’inglese spazzatura): i rating C (rischio molto elevato) passano al 13,8% da 1,11% e la doppia C (rischio elevato) a quota 17,45% da 2,81%.

