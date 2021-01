Fiat Nuova 500 elettrica leader del noleggio lungo a dicembre 2020. Il Cinquino a pila fa faville nelle immatricolazioni delle società di nolo. Stando alle statistiche di Dataforce Italia, sono 1.284 le immatricolazioni della 500 a corrente. Chiaramente, abbiamo 1.283 acquisti da parte di Leasys (Gruppo FCA), più una di Arval.

Fiat Nuova 500 elettrica leader del noleggio lungo a dicembre 2020: conviene

Il noleggio lungo punta sul Cinquino a batteria per numerose ragioni. Anzitutto, l’azienda o la partita Iva che prende in affitto la citycar elettrica ha fortissimi risparmi in termini di carburante: sul benzina, e anche sul gasolio. Chiaramente, della 500 a pila va fatto un uso prevalente in città, così che non ci siano problemi di autonomia e quindi di ricarica. L’ideale è che l’azienda abbia la possibilità di ricaricare in fretta la 500, con strutture specifiche.

Da non sottovalutare il fascino che la 500 elettrica, andando a reinterpretare il Cinquino originario, di fine anni 1950: una vettura riuscita, con interni simpatici. E con i principali sistemi di assistenza, che la rendono moderna e tecnologica.

Classifica delle auto a noleggio lungo nel 2020

Analizzando tutto il 2020, ovviamente le cose cambiano.

Al primo posto fra le vetture più immatricolate dalle società di noleggio la Fiat Panda.

Medaglia d’argento per la Peugeot 3008.

Bronzo alla Jeep Renegade.

Quarta Alfa Romeo Stelvio

Al numero 5, la Volkswagen Tiguan.

Come dire che la Panda resiste, seppure circondata da SUV che nel noleggio lungo tirano sempre più: comodi, pratici e con un ritorno d’immagine da non sottovalutare.

Per la cronaca, la Panda comanda la graduatoria pure nel breve termine, seguita dalla Lancia Ypsilon e da 500: la 3 porte, L e X.

