Fiat Strada inizia nel migliore dei modi il suo 2021 in Brasile

Anche nel 2021 Fiat Strada si conferma un modello molto popolare in Brasile, paese in cui il pickup viene assemblato. Il modello della principale casa automobilistica italiana infatti è risultato essere il secondo più venduto in Brasile nella prima metà del mese di gennaio del 2021 con l’immatricolazione di ben 4.662 esemplari.

I dati di Fenabrave (Federazione nazionale per la distribuzione di veicoli a motore) mostrano dunque che anche in questo inizio di 2021 al pari di quanto accaduto nella seconda metà del 2020, la nuova generazione di Strada continua ad essere molto popolare in Brasile.

La nuova Fiat Strada non solo si conferma come la seconda vettura in assoluto più venduta in Brasile ma domina anche il segmento dei veicoli commerciali leggeri distanziando nettamente i rivali più diretti. Per Fiat comunque Strada non è il solo pickup ad andare bene in Brasile. Un ottimo risultato arriva anche da Fiat Toro che con 2.268 unità immatricolate si è piazzato al nono posto della classifica generale delle auto più vendute in Brasile e al terzo tra i veicoli commerciali leggeri.

Considerando che nella prima metà del mese di gennaio del 2021 in Brasile l’auto più venduta è stata ancora una volta Chevrolet Onix con 5.127 unità, ci sarebbe la possibilità che a fine mese Fiat Strada possa diventare la vettura più venduta in assoluto in quel paese nel caso in cui nella seconda metà di gennaio riuscisse a vendere 466 unità in più di Chevrolet Onix.

