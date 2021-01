Ferrari 488 Challenge Evo protagonista all’evento Corse Clienti 2020

Durante l’edizione 2020 del Ferrari Corse Clienti sul circuito di Imola, Italiansupercarvideo ha avuto la possibilità di filmare una Ferrari 488 Challenge Evo in azione. La vettura è stata annunciata alla fine del 2019, portando con sé diverse novità rispetto al modello precedente.

Tuttavia, la supercar è scesa in pista soltanto a luglio con la prima gara del campionato europeo sulla pista italiana. Purtroppo, lo youtuber non è riuscito ad accedere alla pista a causa delle norme ancora troppo stringenti in quel periodo, quindi possiamo apprezzarla soltanto al di fuori del tracciato italiano.

Ferrari 488 Challenge Evo: la supercar scende in pista sul circuito di Imola

I tecnici del cavallino rampante si sono concentrati parecchio sull’aerodinamica generale, intervenendo in più parti e modificando la zona frontale della 488 Challenge Evo. Le varie modifiche si sono tradotte in un’efficienza migliorata del 30% e migliorie aerodinamiche che consentono di ottimizzare il carico verticale del 50% rispetto alla precedente 488 Challenge.

In aggiunta, abbiamo dei nuovi pneumatici sviluppati assieme a Pirelli, dei nuovi sistemi di controllo elettronici e un nuovo impianto frenante più durevole. A livello meccanico, la vettura dispone di un motore V8 biturbo da 3.9 litri che sviluppa una potenza di 660 CV a 8000 g/min ed è abbinato a un cambio F1 DCT a 7 rapporti.

Tutto questo si traduce in prestazioni di alto livello in quanto la Ferrari 488 Challenge Evo impiega appena 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di circa 330 km/h. Sulla pista di Fiorano di Ferrari, la supercar ha concluso il giro in 1:15.5, un secondo più lenta della FXX-K.

