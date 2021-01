Foto spia della nuova Fiat Toro in Brasile

Fiat sta ultimando i dettagli dell’aggiornamento di Fiat Toro, il suo pick-up compatto che si trova sopra Fiat Strada nella gamma dei pickup della casa italiana e vuole tenere il passo. Questa volta un’unità di prova della nuova Fiat Toro è stata vista per le strade del Brasile. La foto è stata pubblicata dal portale Autos Segredos, che ha anche mostrato una ricreazione digitale di come potrebbe essere il progetto finale. L’unità vista per strada aveva la classica mimetizzazione delle versioni di prova, in modo che le sue linee non fossero perfettamente visibili.

Avvistato nuovamente in Brasile il prototipo camuffato della nuova Fiat Toro

Come indicato, in Brasile verrà presentata la nuova Fiat Toro nel primo quadrimestre del 2021. Poi dovrebbe arrivare in Argentina. E’ stato anche riferito che la versione Ultra rimarrà la variante top di gamma, la più esclusiva, ma aggiungerebbe dotazioni come il cruise control adattivo e la frenata di emergenza autonoma. Come motore, tutto indica che manterrà il turbodiesel 2.0 da 170 cavalli, insieme al cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale.

Alcuni media hanno accennato alla possibilità di incorporare il nuovo motore 1.3 turbo da 180 CV, ma al momento si tratta solo di speculazioni. Al suo interno si aggiungerà un nuovo centro multimediale con schermo verticale, soluzione vista nelle sue “sorelle” RAM più vecchie.

