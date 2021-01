Il Maserati Levante Trofeo è più veloce di quanto dichiarato dal Tridente

Fino a quando Ferrari non lancerà sul mercato il suo Purosangue, il Maserati Levante Trofeo rimarrà il re dei SUV italiani incentrati sulle prestazioni. Come scoperto da Carwow in seguito a un test completo, questo modello è in grado di garantire delle performance davvero impressionanti.

Sotto il cofano del Levante Trofeo troviamo un motore V8 biturbo da 3.8 litri costruito da Ferrari capace di produrre una potenza di 580 CV e 730 nm di coppia massima, il tutto abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti e la trazione integrale intelligente Q4.

Maserati Levante Trofeo: Carwow mette alla prova il prestante SUV del Tridente

La casa automobilistica modenese afferma che il suo SUV Trofeo impiega soli 4,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Tuttavia, durante la recensione, Mat Watson di Carwow è stato in grado di raggiungere i 96 km/h in soli 3,8 secondi. Come visibile nel filmato presente in fondo all’articolo, il recensore è davvero soddisfatto di questo propulsore, tanto da riempirlo di complimenti.

Watson afferma che il motore del Maserati Levante Trofeo suona meglio di qualsiasi V8 tedesco presente sul mercato e si comporta eccezionalmente bene. Tuttavia, il recensore fa notare che lo sterzo non è molto all’altezza delle aspettative.

Il Levante Trofeo riesce a dare il meglio di sé sulle strade tortuose ma va bene anche in città, anche se le sospensioni rigide lasciano un po’ a desiderare e il raggio di sterzata non è così buono. Per scoprire maggiori informazioni sul performante SUV con motore Ferrari, date un’occhiata alla recensione di Carwow.

