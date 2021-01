Abarth 595 Scorpioneoro arriverà presto in Australia

L’Abarth 595 Scorpioneoro 2021 verrà lanciata in Australia entro la fine di quest’anno. Nello specifico, un noto sito Web australiano ha affermato che la speciale vettura arriverà nelle concessionarie locali nella seconda metà di quest’anno.

Presentata in Europa nell’agosto del 2020, la 595 Scorpioneoro rende omaggio alla Autobianchi A112 Abarth Targa Oro del 1979 con livrea realizzata su misura e caratterizzata da strisce dorate e decalcomanie Abarth e Scorpione posizionate su una carrozzeria rivestita in Black, Podium Blue, Racing White e Record Grey.

Abarth 595 Scorpioneoro: il lancio della speciale vettura in Australia dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2021

Sulla parte superiore troviamo un tetto a scacchi in nero opaco mentre calotte degli specchietti retrovisori esterni, fasce inferiori anteriori e posteriori e maniglie delle portiere sono rifinite in Tar Cold Grey. Non mancano dei cerchi dorati da 17” di serie mentre come optional è possibile optare per un set nero con coprimozzi centrali dorati.

Internamente, l’Abarth 595 Scorpioneoro dispone di sedili sportivi rivestiti in pelle nera e tessuto con poggiatesta dotati della scritta Scorpioneoro dorata, una bandiera italiana e il logo Abarth. Presente un cruscotto in Scorpion Black abbinato a inserti in nero opaco, tappetini unici e una targhetta commemorativa in oro presente sul tunnel centrale.

A bordo della vettura è presente un sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, navigatore satellitare e radio DAB+, abbinati a un impianto audio premium Beats da 480W e sette altoparlanti. Breil ha anche realizzato un orologio in edizione limitata con logo dello scorpione oro per affiancare la speciale Scorpioneoro.

Sotto il cofano della compatta sportiva troviamo un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.4 litri che in Australia dovrebbe offrire più potenza, precisamente 165 CV e 230 nm di coppia massima (19 CV e 26 nm in più rispetto alla 595 di base). La casa automobilistica torinese afferma che l’Abarth 595 Scorpioneoro è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

Accanto al motore troviamo una scelta di trasmissioni automatiche e manuali a 5 rapporti e la trazione anteriore. Sappiamo che il brand dello Scorpione prevede di realizzare solo 2000 esemplari della Scorpioneoro a livello globale ma non sappiamo quante unità sono previste per il mercato australiano.

