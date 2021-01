Ferrari 488 Pista batte McLaren 720S e Porsche 911 GT2 RS

La Ferrari 488 Pista ha recentemente girato la pista di Mending in Germania in un incredibile tempo di 1:40.60. Il record non ufficiale sul giro stabilito il mese scorso sul circuito meno conosciuto dal pilota professionista Christian Menzel pone la 488 Pista 1,5 secondi davanti alla McLaren 720S, che ha completato il percorso in 1:42,10, e 1,7 secondi davanti alla Porsche 911 GT2 RS, che ha ottenuto il tempo di 1:42.29.

Più in basso nella classifica che vede al vertice la Ferrari 488 Pista troviamo la Komo-Tec Ariel Atom, la Corvette C7 Luzifer di Tikt Performance, la Lamborghini Huracan Performante, la Mercedes -AMG GT R Pro e la Lamborghini Aventador SV, in questo ordine, con quest’ultima che riporta un 1:44.81, secondo AutoMotorUndSport. Altri veicoli messi alla prova sulla Mendig includono la BMW M5 F90 di AC Schnitzer, l’ Audi R8 V10 Plus e la Porsche 911 GT3 RS.

La Ferrari 488 Pista deteneva il record sul giro anche sul circuito di prova Top Gear, con un tempo di 1:12,7 ottenuto quasi due anni fa, mezzo secondo più veloce della Porsche 911 GT2 RS e un secondo più veloce della McLaren 675LT. Lo scorso ottobre la supercar italiana ha perso la corona a favore di un’altra Ferrari, la SF90 Stradale, che si è dimostrata più veloce di 1,4 secondi.

Il successore spirituale della 458 Speciale ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2019 con una versione modificata del V8 biturbo da 3,9 litri, che eroga 710 CV (720 PS / 530 kW) a 8.000 giri / min e 770 Nm ) di coppia a 3.000 giri / min in 7a marcia. Secondo Ferrari, la 488 Pista ha bisogno di soli 2,85 secondi per raggiungere i 100 km / h da fermo e ha una velocità massima superiore a 340 km / h.

