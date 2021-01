Jeep Gladiator California Edition debutta ufficialmente in California

Oltre alla Texas Trail Edition, Jeep ha lanciato un’altra edizione speciale del suo Gladiator chiamata Jeep Gladiator California Edition. Come suggerisce il nome, questa particolare versione è destinata a coloro che vivono nel Golden State.

Basata sul popolare allestimento Sport S, la California Edition aggiunge una serie di inserti neri e crea un pacchetto pronto per girare per le strade panoramiche di montagna nel nord della California, per la Pacific Coast Highway o per la Venice Beach.

Jeep Gladiator California Edition: la casa statunitense lancia un’edizione speciale dedicata alla California

A bordo del Gladiator California Edition 2021 troviamo come standard dei cerchi in alluminio nero da 17”, pneumatici all-season 245/75 R17, una griglia Mopar verniciata di nero, delle cornici dei fari fendinebbia verniciati di nero, un hard top Black Freedom, dei parafanghi in tinta con la carrozzeria, un sistema di infotainment Uconnect con schermo touch da 7 pollici, il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con Engine Start Stop (ESS) e un cambio manuale a 6 rapporti.

Dato che la California Edition è basata sul Gladiator Sport S, è possibile aggiungere tutti i vari pacchetti e optional disponibili per quest’ultimo. Esempi sono le pedane laterali tubolari cromate di Mopar, la copertura del cassone avvolgibile, l’altoparlante Bluetooth, l’impianto audio premium Alpine, la borsa portaoggetti, le soglie sottoporta nere di Mopar, la cinghia di fissaggio per parabrezza di Mopar e altro ancora.

Come pacchetti, invece, è possibile aggiungere 8.4-Inch Radio & Premium Audio Group, LED Headlamp and Fog Lamp Group, Jeep Active Safety Group, Cold Weather Group, Adaptive Cruise Control/Forward Collision Warning-Plus, Cargo Management Group with Trail Rail System, Convenience Group, Auxiliary Switch Group e Smoker’s Group.

La speciale edizione è disponibile in nove colorazioni esterne quali Bright White at no extra charge, while FiretrackerRed, Snazzberry, Nacho, Hydro Blue, Billet Silver, Sting-Gray, Granite Crystal e Black.

Soltanto quella bianca è disponibile gratuitamente mentre le restanti possono essere scelte pagando un extra di 245 dollari (202 euro). Con un prezzo di listino di 38.705 dollari (32.048 euro), il Jeep Gladiator California Edition sarà disponibile esclusivamente tramite le concessionarie Jeep presenti in California.

