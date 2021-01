Jeep Gladiator Texas Trail Edition debutta in esclusiva in Texas

Jeep ha deciso di lanciare in Texas un modello in edizione speciale dedicato esclusivamente al mercato texano. Stiamo parlando del nuovo Jeep Gladiator Texas Trail Edition. La Texas Trail Edition si basa sul popolare allestimento Sport S mentre aggiunge alcune chicche off-road al pacchetto base.

Nello specifico, a bordo della special edition troviamo cerchi in alluminio nero da 17”, pneumatici LT255/75R17C Mud-Terrain da 32”, sedili avvolgenti rivestiti in pelle con logo Texas Trail in rilievo, volante rivestito in pelle, gradini laterali neri, hard top Black Freedom, parafanghi in tinta con la batteria, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, motore Pentastar V6 da 3.6 litri con Engine Start Stop (ESS) e cambio manuale a 6 rapporti.

Jeep Gladiator Texas Trail Edition: lanciata in Texas un’edizione speciale del pick-up

Perché il Jeep Gladiator Texas Trail Edition è basato sullo Sport S, troviamo di serie tutte le varie caratteristiche presenti su questo modello. Ciò consente ai clienti di creare un pacchetto su misura in base alle proprie esigenze.

Fra gli optional abbiamo altoparlante Bluetooth, impianto audio premium Alpine, cinghia di fissaggio per parabrezza di Mopar, borsa portaoggetti, tappetini All-Weather di Mopar, maniglie di assistenza interna, soglie sottoporta nere di Mopar e tanto altro ancora.

Inoltre, la casa automobilistica americana dà la possibilità di aggiungere alcuni pacchetti opzionali: 8.4-Inch Radio & Premium Audio Group, LED Headlamp and Fog Lamp Group, Jeep Active Safety Group, Cold Weather Group, Adaptive Cruise Control/Forward Collision Warning-Plus, Cargo Management Group with Trail Rail System, Convenience Group, Auxiliary Switch Group e Smoker’s Group.

Il Jeep Gladiator Texas Trail Edition è disponibile in nove colorazioni esterne. Soltanto quella Bright White è disponibile gratuitamente mentre le Firetracker Red, Snazzberry, Nacho, Hydro Blue, Billet Silver, Sting-Gray, Granite Crystal e Black sono disponibili a un prezzo extra di 245 dollari (202 euro). Con un prezzo di listino di 40.005 dollari (33.125 euro), la Texas Trail Edition sarà disponibile esclusivamente tramite le concessionarie Jeep presenti in Texas.

