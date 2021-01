Regno Unito: gli acquirenti di nuove auto hanno scelto maggiormente il colore grigio

Il grigio ha mantenuto la prima posizione fra gli acquirenti di nuove auto nel Regno Unito nel 2020. Questa informazione è stata rivelata dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Nonostante sia stato un anno molto difficile per il settore automobilistico in generale, 397.197 automobilisti britannici hanno scelto di acquistare un’auto grigia nel 2020. Ciò significa che poco meno di un quarto di tutte le nuove auto vendute (24,3%) disponevano di una carrozzeria dipinta in grigio.

Regno Unito: poco meno di un quarto di tutte le nuove auto vendute nel 2020 erano dipinte in grigio

Il bianco e il nero hanno conquistato, rispettivamente, il secondo e il terzo posto della classifica, con oltre 6 vetture su 10 (61,6%) dipinte in queste tre colorazioni nel 2020. La restante parte della classifica è rimasta invariata, a parte il giallo e il bronzo che hanno invertito la posizione in quanto il primo ha mantenuto la sua quota di mercato del 50% con 6816 unità vendute.

Il rosso ha registrato una perdita sotto le 200.000 unità immatricolate per la prima volta in un decennio a 147.222. Mentre il motore principale per le vetture a benzina e diesel è stato il grigio (con 248.182 e 84.489, rispettivamente), il bianco è stata la tonalità più richiesta dagli acquirenti di auto elettriche (25.689) mentre il nero quello più apprezzato dagli acquirenti di vetture ibride plug-in (17.989).

Nel 2020, sempre il colore grigio è stato quello più scelto in maniera unanime in tutto il mercato britannico. Le uniche contee a non aver optato per le auto grigie come scelta numero uno sono state l’Isola di Wight e Borders, dove il blu è stato il colore più popolare mentre a Strathclyde il bianco ha occupato la prima posizione.

Nel Leicestershire, le auto rosa sono state le più popolari mentre gli acquirenti del West Midlands hanno optato per vetture arancioni. Il bianco è stato il colore più popolare nel segmento delle auto compatte mentre le berline di lusso e le auto executive sono state vendute prettamente in nero.

Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT, ha dichiarato: “Il 2020 è stato un anno piuttosto buio per l’industria automobilistica e il grigio come il colore principale delle nuove auto probabilmente riflette l’atmosfera. Il settore, tuttavia, continua a fornire una mobilità preziosa, dai furgoni che consegnano beni essenziali alle auto private che aiutano i lavoratori chiave a svolgere il proprio lavoro, e il servizio click & collect offre un’ancora di salvezza per l’industria, contribuendo a far andare avanti la produzione”.

Hawes ha proseguito dicendo: “Tuttavia, non può sostituire l’esperienza dello showroom e il settore ha intrapreso grandi passi per garantire che i concessionari siano protetti dal coronavirus con la flessibilità di gestire gli appuntamenti con i clienti in modo che questi ultimi possano scegliere una nuova auto e il relativo colore in un ambiente sicuro“.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI