Nuovo Opel Crossland arriva nelle concessionarie italiane

Opel ha annunciato la disponibilità in concessionaria del nuovo Opel Crossland con porte aperte per i weekend del 16-17 e 23-24 gennaio. Chiunque avrà la possibilità di scoprire i differenti aspetti che rendono il nuovo Crossland un prodotto estremamente apprezzato dai clienti italiani.

L’ultima generazione di questo versatile modello tiene fede all’originale progetto: dimensioni esterne compatte si confrontano con abitabilità e gestione dello spazio interno in grado di competere con una monovolume. Il modello è dotato di tendenze di stile in grado di esprimersi attraverso la superficie nera che si estende sino ad inglobare i proiettori.

Nuovo Opel Crossland: l’ultima generazione del SUV arriva nelle concessionarie d’Italia

Sulla parte frontale troviamo il nuovo Opel Vizor che porta rinnovata eleganza al nuovo modello mentre i nuovi fari fumé e la fascia nera orizzontale presenti sul retro richiamano il Vizor anteriore e suggeriscono una maggiore impronta a terra.

Con il nuovo Opel Crossland è disponibile anche un allestimento che vuole enfatizzare il lato dinamico di questo moderno SUV: il GS Line. Questa versione propone delle nuove molle ed ammortizzatori per le sospensioni anteriori MacPherson e un asse posteriore con barre di torsione.

In combinazione con il nuovo albero intermedio del piantone dello sterzo, la precisione di sterzata fa un passo in avanti, con il telaio pronto ad offrire un equilibrio ottimale fra comfort e agilità. Il tutto a vantaggio di una motricità che può contare sul supporto del sistema adattivo di controllo della trazione IntelliGrip sviluppato da Opel.

Lo spazioso abitacolo permette agli occupanti di viaggiare tranquillamente

Anche in presenza della trazione su due ruote, il sistema assicura motricità ottimale e stabilità su differenti tipi di superfici come neve, fango e sabbia. L’abitacolo è costituito da maggiore spazio frontale che conferisce il parabrezza in una posizione avanzata ed è affiancato da sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR per un benessere posturale da prima classe che riduce l’affaticamento ed elimina i dolori muscolari, anche dopo lunghi viaggi.

I sedili posteriori, invece, offrono una suddivisione 60/40 e scorrono avanti e indietro fino a 150 mm, aumentando in pochissimi secondi lo spazio del bagagliaio da 410 a 520 litri. Abbattendo completamente i sedili posteriori, il volume del bagagliaio sale a ben 1255 litri.

Tutti gli occupanti del nuovo Crossland possano beneficiare di sistemi di infotainment fra cui la Radio Multimedia IntelliLink con display touch a colori da 7 pollici fino alla top di gamma Multimedia Navi IntelliLink con schermo touch a colori da 8 pollici. Entrambe propongono porta USB, comandi al volante e connettività Bluetooth, oltre al supporto Apple CarPlay e Android Auto e all’accesso agli esclusivi servizi Opel Connect e Live Navigation.

Non mancano diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida

A bordo della nuova generazione del SUV compatto troviamo gli ultimi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) in grado di coprire il capitolo sicurezza in maniera esaustiva. Ad esempio, troviamo a bordo la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di auto e pedoni, il rilevamento della stanchezza, il riconoscimento dei segnali stradali e l’allerta per il mantenimento della corsia.

I fari adattivi Full LED riescono a garantire un’eccellente visibilità al buio grazie al fascio largo e profondo e alla luce chiara, riducendo allo stesso tempo i consumi di energia e le emissioni. Inoltre, i fari adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il veicolo può essere scelto con propulsori sia a benzina che diesel, tutti compatibili con le più recenti normative Euro 6d. La gamma di motori a benzina è costituita dal moderno tre cilindri da 1.2 litri disponibile in differenti potenze: 83 CV in versione aspirata e 110/130 CV per la variante sovralimentata.

Quella dei powertrain a gasolio, invece, è costituita dal quattro cilindri da 1.5 litri con potenza di 110 e 120 CV. Quest’ultima vanta di serie un cambio automatico a 6 rapporti che è disponibile come optional con il motore a benzina da 130 CV.

Ecco gli allestimenti disponibili

Con un prezzo di partenza di 20.850 euro, il nuovo Opel Crossland vuole soddisfare differenti preferenze in termini di allestimento e dotazione. La versione Edition rappresenta l’accesso alla gamma del SUV compatto con una dotazione completa e concreta.

Un gradino sopra abbiamo l’allestimento Elegance caratterizzato da un design elegante con cerchi in lega Silver da 16”, cromature esterne e piastre anteriore e posteriore cromate. Nell’abitacolo invece troviamo climatizzatore automatico bi-zona e sedile del guidatore con certificazione AGR.

La versione GS Line punta alla dinamicità con cerchi in lega Black da 16” e cornice superiore dei finestrini di colore rosso che contrastano con il tetto nero. Anche in questo caso abbiamo il sedile AGR per il guidatore. Infine, al top della gamma c’è l’allestimento Ultimate con fari adattivi a LED, sedili in tessuto alcantara e quadro strumenti digitale affiancato dal navigatore satellitare con mappa europea.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI