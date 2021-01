Fiat 500X 2021: annunciati i prezzi per il mercato spagnolo

La Fiat 500X, l’unico SUV proposto in Europa dalla casa automobilistica torinese, ha ricevuto il model year 2021. Il marchio di FCA ha deciso di aggiornare una serie di caratteristiche nella gamma della 500X con l’obiettivo di incrementare le vendite e soprattutto mantenere aggiornato un modello molto importante per l’azienda nel Vecchio Continente e che deve affrontare un numero sempre crescente di rivali.

La gamma 2021 della vettura è ora disponibile anche nel mercato spagnolo. Il suo arrivo nelle concessionarie della Spagna è imminente. Inoltre, sono stati anche rivelati tutti i prezzi. Complessivamente, la 500X 2021 è disponibile in quattro allestimenti chiamati Cult, Connect, Cross e Sport. I primi due sono associati all’aspetto Urban Look mentre il terzo a quello Cross Look. L’allestimento Sport, invece, continuerà ad essere l’opzione più esclusiva e quindi quella top di gamma.

Fiat 500X 2021: il brand torinese ha annunciato i prezzi riservati alla Spagna

La Fiat 500X Cult si posiziona come la versione entry-level. Fiat afferma che questo allestimento rappresenta l’incarnazione del Pop precedente. Tra le caratteristiche incluse di serie troviamo un nuovo ed esclusivo colore della carrozzeria chiamato Sicilia Orange abbinato a interni con nuovi tessuti e dettagli in Techno Blue, adornati con il logo 500.

Un gradino sopra abbiamo l’allestimento Connect che presenta sedili imbottiti di colore nero, un volante rivestito in tecnopelle e cerchi in lega da 16”. Non mancano vetri oscurati, fendinebbia, luci di marcia diurna a LED, sensori di parcheggio, illuminazione automatica e sensore pioggia.

Il terzo allestimento presente nella gamma 2021 del SUV compatto è quello Cross. In questo caso, il SUV italiano propone nuovi sedili con fascia centrale con motivo mimetico, inserti in vinile, barre al tetto, climatizzatore automatico e cerchi in lega da 19”. L’allestimento Sport, come anticipato in precedenza, rappresenta il top. Fra i suoi tratti più caratteristici troviamo cerchi in lega neri da 18” (oppure da 19” disponibili come optional) e l’esclusivo colore della carrozzeria Fashion Grey.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo restyling della Fiat 500X è disponibile sia con propulsori benzina che diesel, tutti conformi alla normativa Euro 6d. I motori a benzina sono il Firefly 1.0 da 120 CV e quello 1.3 da 150 CV che arriverà in seguito. Le alternative diesel passano attraverso un Multijet 1.3 da 95 CV e un Multijet da 1.6 litri da 130 CV.

Tutti i motori sono abbinati a un cambio manuale e a un sistema di trazione anteriore. Arrivando ai prezzi, la Fiat 500X Cult 2021 con Firefly 1.0 da 120 CV parte da 20.500 euro mentre la top di gamma 500X Sport con Multijet 1.6 da 130 CV costa 28.500 euro.

