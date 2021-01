Chrysler Pacifica 2021 è uno dei minivan più sicuri sul mercato

Anche se alcuni appassionati del segmento SUV non sono d’accordo, i minivan sono i veicoli familiari più convenienti presenti sul mercato e uno dei migliori in circolazione è la Chrysler Pacifica 2021.

È anche fra i modelli più sicuri disponibili in circolazione in quanto vanta una serie di caratteristiche disponibili come standard e sistemi di assistenza che gli hanno permesso di ottenere una valutazione a cinque stelle dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Chrysler Pacifica 2021: il minivan spicca per le tantissime caratteristiche di sicurezza offerte di serie

Per il model year attuale, la Pacifica ha ricevuto un restyling visivo. La griglia anteriore è ora più grande mentre i fari a LED standard, i fendinebbia e le luci posteriori sono stati ridisegnati, conferendogli un aspetto più raffinato ed elegante. Tutte le versioni della nuova Pacifica dispongono di un sistema di trazione integrale completamente automatico, rendendo il veicolo molto capace su superfici stradali accidentali e in presenza di neve.

La casa automobilistica americana ha deciso di abbandonare l’allestimento Touring L Plus in favore del nuovo Pinnacle che si propone come la versione top di gamma. La variante ibrida fornisce un risparmio di carburante combinato superiore ai 2,9 litri per 100 km percorsi, un’autonomia completamente elettrica pari a circa 50 km e una totale che supera gli 800 km.

Dal momento che stiamo parlando di un veicolo orientato alle famiglie, la sicurezza è fondamentale e la Chrysler Pacifica 2021 non delude affatto. Infatti, il minivan ha ottenuto voti alti sia dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) che dalla National Highway Traffic Safety Administration.

Con un totale di 97 funzioni di sicurezza standard e otto airbag, la Pacifica 2021 è più sicura che mai, offrendo quasi tutti i sistemi di assistenza alla guida possibili e immaginabili. Rispetto al modello precedente, troviamo sei funzioni di sicurezza avanzate che precedentemente erano disponibili come optional. Queste includono Forward Collision Warning-Plus, Adaptive Cruise Control con Stop and Go, Lane Departure Warning-Plus, Lane Keep Assist, tergicristalli con rilevamento della pioggia e abbaglianti automatici.

Presente anche il sistema AEB che funziona con un radar di quinta generazione, le telecamere anteriori e il sistema frenante di FCA. In caso di rilevamento di pedoni lungo il percorso del veicolo, il sistema fornisce avvisi visivi e acustici mentre attiva automaticamente i freni se il conducente non reagisce.

In aggiunta, il minivan può essere equipaggiato con il pacchetto Safety Sphere che è parte del nuovo pacchetto Premium Group, disponibile al prezzo di 1595 dollari (1313 euro) in più sugli allestimenti Touring L e Limited. Quest’ultimo aggiunge un sistema di telecamere con visione a 360° e il sistema ParkSense.

Tutti coloro che decidono di acquistare la Chrysler Pacifica Pinnacle 2021, ricevono tutte queste caratteristiche come standard. A bordo dell’ultimo restyling del minivan non mancano il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display da 10.1 pollici, Amazon Alexa, supporto Apple CarPlay e Android Auto, una schermata iniziale che può essere personalizzata con fino a sei profili di guidatore e la possibilità di collegare contemporaneamente tramite Bluetooth fino a due smartphone.

Con prezzi che partono da circa 35.500 dollari (29.224 euro) per l’allestimento Touring e fino a 52.300 dollari (43.054 euro) per il Pinnacle, la nuova Chrysler Pacifica è uno dei minivan più costosi in circolazione ma è anche il più sicuro, offrendo più caratteristiche di sicurezza standard rispetto a qualsiasi altro veicolo del suo segmento.

