Peugeot 208: aumentano nuovamente i prezzi in Brasile

La Peugeot 208 è diventata più costosa per la seconda volta in Brasile dopo il lancio avvenuto nel 2020. La compatta francese ora parte da 67.690 R$ (10.501 euro) rispetto al prezzo precedente di 65.990 R$ (10.238 euro). Si tratta della versione Like dotata di un motore da 1.6 litri e una trasmissione manuale a 5 rapporti.

Il prezzo del modello Like 1.6, invece, è aumentato di 4000 R$ (620 euro), passando da 69.990 R$ (10.858 euro) a 73.990 R$ (11.479 euro). L’Active 1.6, che dispone di un cambio automatico Aisin a 6 rapporti, costa adesso 2300 R$ (356 euro) in più, quindi 80.290 R$ (12.459 euro). La variante Active Pack è disponibile al prezzo di 87.090 R$ (13.514 euro) anziché 84.490 R$ (13.110 euro), quindi un aumento pari a 2600 R$ (403 euro).

Peugeot 208: la compatta ha ricevuto un nuovo aumento di prezzo nel mercato brasiliano

Con un aumento di 1000 R$ (155 euro), le versioni Allure e Griffe della Peugeot 208 ora costano 91.990 R$ (14.274 euro) e 96.990 R$ (15.049 euro). Nonostante arrivi a costare quasi 100.000 dollari, la nuova 208 non è ancora disponibile con il motore turbo benzina PureTech 1.2 da 110 o 130 CV. Bisognerà accontentarsi del vecchio EC5M aspirato da 1.6 litri con potenza fino a 118 CV e 158 nm.

Nel corso del 2020, la casa automobilistica francese è riuscita a vendere in Brasile 4403 esemplari della compatta che viene prodotta in Argentina e sorge sulla piattaforma modulare CMP. In attesa di ulteriori informazioni, il marchio di PSA ha promesso che presto porterà sul mercato brasiliano la versione e-GT della Peugeot 208 con motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm, oltre a una batteria da 50 kWh per un’autonomia di 350 km nel ciclo WLTP.

