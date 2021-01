TomTom Traffic Index 2020: traffico crollato del 21%

Nessuna sorpresa. Si sapeva: coi lockdown da Covid, ci si muove meno. TomTom Traffic Index 2020: meno congestione con la pandemia. Un rapporto dettaglia la situazione del traffico nel 2020 in oltre 400 città in 57 Paesi. Delle 416 città incluse nell’Indice, 387 hanno registrato una diminuzione significativa (media del 21%) del traffico. E una diminuzione media del 28% della congestione durante le ore di punta. Non era mai successo.

TomTom Traffic Index 2020: da 600 milioni di dispositivi

I dati sul traffico arrivano da 600 milioni di dispositivi connessi. L’azienda loi definisce un indicatore affidabile del movimento delle persone, dei livelli di attività economica, del commercio globale. Ma le cose resteranno così anche dopo la pandemia? Dipende.

Soprattutto dallo smart working: più verrà adottato dai datori di lavoro, meno traffico ci sarà. A beneficio, aggiungiamo, della qualità dell’aria e della vita (meno stress per muoversi), della sicurezza stradale, del portafogli dei cittadini, delle polizze assicurative (meno incidenti, meno care le Rca).

È possibile porre fine al concetto di ora di punta attraverso orari di lavoro flessibili, lavoro da casa e un approccio intelligente all’utilizzo dei dati sul traffico: obiettivo, determinare i periodi migliori per mettersi al volante. La parola passa ai decisori politici.

Traffico in Italia nel 2020: le città più calde

Palermo è risultata la città più trafficata nel 2020 con un livello di congestione del 29%. Ha avuto comunque una diminuzione di 7 punti percentuali sul 2019 (36%), ossia una diminuzione del 19% del traffico.

Roma, che era la città più trafficata d’Italia nel 2019, ha registrato una diminuzione di 11 punti (-29%). Si tratta di uno dei cali più significativo dell’ultimo anno, non solo in Italia ma in Europa.

Mentre a Firenze c’è stata una diminuzione di 8 punti (da 25 a 17), che rappresenta una relativa importante riduzione del traffico del 32%. E Genova è passata dal 6° posto in classifica al 2°. Il suo calo rispetto al 2019 è stato infatti solo di 2 punti, che rappresenta una diminuzione minore del -7% di anno in anno.

