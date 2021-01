Peugeot conferma la sua posizione come marchio di riferimento in Portogallo

Peugeot ha confermato per l’ottavo anno consecutivo la sua posizione di marchio di riferimento tra i consumatori portoghesi, aggiudicandosi il titolo di Scelta dei consumatori 2021 in seguito a un sondaggio condotto su 1670 persone da ConsumerChoice – Centro di Valutazione della Soddisfazione dei Consumatori.

Con un punteggio dell’89,92% e il miglior indice di soddisfazione della sua categoria, la casa automobilistica francese ha vinto tra 11 brand automobilistici generalisti, tutti i candidati al premio Scelta del Consumatore.

Peugeot: la casa del Leone ha vinto il titolo Scelta dei consumatori 2021 in Portogallo

Questo riconoscimento rende ancora una volta merito all’immagine del marchio di PSA e al successo dello stesso in Portogallo, rafforzato da una costante crescita di posizionamento nel mercato e da una strategia di elettrificazione che, combinata con un’offerta di servizi completa, consente alla casa del Leone di offrire ai suoi clienti sette modelli 100% elettrici e ibridi plug-in, sia nel segmento delle auto che in quello dei veicoli commerciali.

Jorge Tomé, amministratore delegato di Peugeot Portogallo, ha detto: “Ci sentiamo immensamente orgogliosi e soddisfatti di questo riconoscimento assegnatoci dai consumatori portoghesi. Soprattutto alla fine del 2020 che si è rivelato particolarmente impegnativo e che ha richiesto nuove risposta nel contesto della pandemia che stiamo ancora attraversando. Il premio ‘Consumer Choice 2021’ ribadisce nuovamente l’apprezzamento di Peugeot da parte dei Clienti portoghesi, rafforzato dai risultati commerciali che il Marchio ha registrato sul mercato nel corso del 2020. È infatti l’unico Brand automobilistico a vedere crescere la propria quota in questo mercato per l’undicesimo anno consecutivo”.

Tomé ha proseguito dicendo: “Questi risultati sottolineano la rilevanza delle nostre scelte e della nostra strategia. Abbiamo potuto concentrare tutti i nostri sforzi, obiettivi e risorse in una direzione: il Cliente. Questi successi, sia in termini di immagine che di vendita, sono dovute non solo al posizionamento della nostra gamma di prodotti e servizi correlati con una particolare attenzione all’elettrificazione, ma anche a tutta l’energia e all’impegno dei nostri team che si impegnano quotidianamente per rendere la vita più facile ai nostri Clienti. Mi riferisco, in particolare, alle Concessionarie Peugeot che, nonostante le enormi incertezze di un mercato indebolito dalla pandemia del Covid-19, hanno svolto un ottimo lavoro“.

L’ottimo punteggio di Peugeot dell’89,92% è il risultato della combinazione del 90,11% ottenuto per il criterio Soddisfazione e l’88,70% per quello Intenzione di acquisto/Raccomandazione. Parliamo di due risultati molto positivi. Inoltre, la casa del Leone ha registrato il miglior risultato su 6 dei 10 criteri di valutazione con punteggi superiori a nove punti su un massimo di 10.

Prendendo in considerazione tutte le categorie analizzate, il punteggio dato a Peugeot dai consumatori portoghesi ha permesso di posizionarsi al terzo posto su un totale di 724 marchi di diversi settori. Peugeot è l’unica casa automobilistica ad aver registrato una crescita continua della propria quota di mercato negli ultimi 11 anni. Nel 2020, la casa automobilistica di PSA ha venduto in Portogallo 21.494 veicoli e ha aumentato la propria quota di mercato al 12,4% rispetto all’11,8% del 2019.

