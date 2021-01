PSA celebra molteplici vittorie all’Inspiring Automotive Women Awards 2020

Quattro dipendenti di PSA UK sono stati premiati in occasione degli Inspiring Automotive Women Awards 2020 organizzato da Automotive 30% Club. Shane Coomber – direttore commerciale di Free2Move Lease, Olivett Ihama – consulente legale di PSA UK, e Diane Miller – direttore dell’assemblea generale di Ellesmere Port, sono state incluse nella lista dei 13 vincitori mentre Alison Jones – amministratore delegato di PSA UK – ha ricevuto il premio Special Recognition – Trailblazer of the Year 2020.

Gli Inspiring Automotive Women Awards 2020 riconoscono e celebrano le donne che lavorano nel settore automobilistico, con tutti i vincitori nominati dai loro colleghi. I vincitori vengono selezionati da una giuria indipendente composta da otto giudici.

PSA: quattro dipendenti donne sono state premiate nel Regno Unito

L’Automotive 30% Club è una rete volontaria di MD e CEO di società di produzione, vendita al dettaglio e fornitori del settore auto con sede nel Regno Unito. Questo evento ha l’obiettivo di raggiungere un migliore equilibrio di genere all’interno dell’industria automobilistica, con l’obiettivo di coprire almeno il 30% delle posizioni di leadership con donne entro il 2030.

Alison Jones è stata riconosciuta per la sua performance nella supervisione di una delle più grandi case automobilistiche del Regno Unito durante un anno commerciale molto difficile.

Alison Jones, CEO di PSA UK, ha dichiarato: “Sono onorata di ricevere un riconoscimento speciale da una giuria che riconosce donne vere, laboriose e forti nel settore automobilistico. Sono inoltre particolarmente lieta che i premi abbiano anche distinto colleghi in ruoli diversi da quelli che abbiamo visto prima, come Olivett, Diane e Shane, per riconoscere la diversità dei ruoli, nonché le competenze e le capacità dei colleghi nel nostro settore“.

Julia Muir, fondatrice di Automotive 30% Club, ha detto: “Da quando Alison è entrata a far parte di PSA nell’aprile 2019, ha supervisionato una trasformazione sia delle prestazioni che della cultura e ha protetto e migliorato la redditività nonostante la pandemia attraverso controlli decisivi dei costi e una massimizzazione dei ricavi. Ha coinvolto tutti i dipendenti, condividendo dettagli chiave di strategia, tattiche e risultati, incoraggiato tutti a porre domande e ha promosso l’inclusività mettendo in discussione lo status quo e sfidando le pratiche di lavoro storiche“.

Shane Coomber, direttore commerciale di Free2Move Lease, è stata premiata per la sua completa revisione della strategia dei reparti vendite e marketing di Free2Move Lease. Dal 2019, Coomber è riuscita ad aumentare con successo la quota di mercato di Free2Move Lease, costruendo solide relazioni con i produttori e ha spinto il reparto marketing a rivedere e riscrivere la strategia complessiva, migliorando il marketing e l’efficienza. È stato anche riconosciuto il suo ruolo attivo in Women Engaged for PSA.

Olivett Ihama, consulente legale di PSA UK, è stata riconosciuta per il suo ruolo di leader nella valutazione e promozione dell’inclusione e della diversità all’interno del gruppo automobilistico francese.

Diane Miller, General Assembly Manager di Ellesmere Port, infine è stata premiata come vincitrice per il suo continuo lavoro nella trasformazione del reparto di verniciatura presente nello stabilimento di Ellesmer Port in termini di salute e sicurezza, qualità, produttività e costi negli ultimi quattro anni.

