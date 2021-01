Nuovo Peugeot 5008 propone spazio e versatilità ai massimi livelli

Con oltre 300.000 esemplari prodotti dal 2017, il Peugeot 5008 è riuscito a conquistare il cuore di tantissimi automobilisti europei e in particolar modo quello degli italiani con oltre 15.000 clienti. L’ultimo restyling del SUV porta con sé un nuovo design che comunica la nuova era di modernità, coniugando efficacemente raffinatezza e tecnologia.

In particolare, troviamo nuovi fari posteriori Full LED, delle colorazioni che riescono ad esaltare perfettamente le forme della carrozzeria, un frontale ridisegnato e la nuova versione Black Pack. Il nuovo 5008 dispone delle più recenti tecnologie a bordo fra cui il sistema di infotainment i-Cockpit composto da un nuovo display touch da 10 pollici con risoluzione HD posizionato al centro della plancia. Non mancano vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione.

Nuovo Peugeot 5008: l’ultimo restyling è stato aggiornato per essere molto più moderno

Il nuovo Peugeot 5008 punta sulla modularità senza limiti e la capacità di trasportare fino a sette persone. La gamma del modello è costituita da tre allestimenti, ciascuno dei quali arricchibile da un pack specifico.

La parte frontale è caratterizzata da un design ancora più distintivo e unico, con un’ampia calandra a scacchiera senza cornice. Sulla punta del frontale troviamo il monogramma del modello. Per enfatizzare le caratteristiche sportive della vettura sono state inserite delle prese d’aria laterali in nero lucido nel nuovo paraurti e un profilo anteriore verniciato presente sotto la griglia.

Sugli allestimenti GT e GT Pack è presente una griglia specifica con un motivo modulare per enfatizzare l’aggiornamento stilistico. I designer della casa del Leone hanno apportato aggiornamenti anche ai fari anteriori che sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare ancor di più l’evoluzione dello stile del modello. Questi dispongono della tecnologia LED sin dal modello di accesso alla gamma e sono abbinati a luci di marcia diurna a forma di artiglio con punta cromata.

Sugli allestimenti GT e GT Pack, i fari Full LED offrono un aspetto ancora più distintivo e tecnologico grazie alla firma luminosa estesa e alla funzione EVS che ottimizza la visibilità a velocità fino a 90 km/h.

All’interno dell’abitacolo è presente il nuovo sistema i-Cockpit

A bordo dell’ultimo restyling del SUV troviamo anche la nuova Modalità Nebbia che ha preso il posto dei classici fendinebbia. Questa è integrata nei fari Full LED e attiva gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati i fendinebbia posteriori. In particolare sul GT Pack troviamo i nuovi cerchi San Francisco in alluminio diamantato da 19”.

Passando all’abitacolo, il nuovo Peugeot 5008 dispone del sistema i-Cockpit che risulta molto più moderno rispetto a prima. Troviamo un nuovo display head-up da 12.3 pollici e un nuovo schermo sulla plancia centrale che arriva fino a 10 pollici. Lo schermo ad alta definizione consente di accedere a una serie di funzioni di regolazione come audio, climatizzazione, navigazione 3D, smartphone, applicazioni mobile e altro ancora.

Sulla plancia centrale, tutte le versioni con cambio automatico dispongono di serie del selettore della modalità di guida che permette al guidatore di scegliere fra Normal, Sport ed Eco. Fra gli ADAS presenti a bordo ci sono il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione, il riconoscimento esteso dei segnali stradali e tanto altro ancora.

Arrivando alle motorizzazioni, il nuovo 5008 è disponibile con il PureTech 130 a tre cilindri da 1.3 litri con cambio automatico o manuale, il PureTech 180 a quattro cilindri da 1.6 litri con cambio automatico EAT8 a 8 marce, il BlueHDi 130 a quattro cilindri da 1.5 litri con trasmissione manuale a 6 rapporti oppure con quella automatica a 8 marce e il BlueHDi 180 a quattro cilindri da 2 litri con cambio automatico EAT8 a 8 velocità.

