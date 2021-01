Nuova Jeep Grand Cherokee a cinque posti potrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2021

La settimana scorsa, Jeep ha presentato la nuovissima Jeep Grand Cherokee L dotata di tre file di sedili (e sette posti a sedere) e un passo lungo 3,1 metri rispetto ai 2,91 metri del modello precedente. Ciò significa che la nuova generazione del SUV statunitense è più lungo (5,2 metri vs 4,82 metri).

Le differenze di dimensioni fra i due modelli dovrebbero cambiare considerando che il marchio di FCA sta preparando anche una versione a cinque posti (e due file di sedili) della Grand Cherokee 2021. Anche se al momento la casa automobilistica statunitense non ha rivelato nessuna informazione su quando debutterà la Jeep Grand Cherokee di nuova generazione con cinque posti, un nuovo report di Automotive News rivela diverse novità.

Nuova Jeep Grand Cherokee: la versione a due file potrebbe essere annunciata quest’anno

La fonte afferma che il SUV di medie dimensioni senza terza fila arriverà nelle concessionarie degli Stati Uniti nel terzo trimestre di quest’anno, probabilmente come model year 2022. Recentemente, Jeep ha annunciato le versioni ibride di Renegade, Cherokee e Wrangler con la denominazione 4xe e farà la stessa cosa con il Grand Wagoneer una volta che debutterà sul mercato.

Tuttavia, al momento non ci sono dettagli per quanto riguarda la Grand Cherokee L PHEV. Tuttavia, Automotive News afferma che la versione a tre file sarà disponibile in variante ibrida, anche se non è chiaro se sarà presentata al lancio oppure più tardi. Fra la Grand Cherokee L 2021 e il Grand Wagoneer, lo storico marchio americano piazzerà il Wagoneer.

Inoltre, nel 2022 è previsto l’arrivo di un piccolo crossover da posizionare al di sotto del Renegade e si rivolgerà principalmente al mercato europeo. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori dettagli sulla nuova Jeep Grand Cherokee a cinque posti.

