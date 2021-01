Jeep Gladiator: ordini aperti per il nuovo pick-up in Italia

Jeep ha annunciato, in via ufficiale, l’apertura dell’ordinabilità in Italia del nuovo Jeep Gladiator, il modello con cui il brand americano ha fatto il suo ritorno nel segmento dei pick-up. Il Gladiator, derivato dalla stessa base della Jeep Wrangler, è un modello di riferimento per il marchio Jeep in Nord America.

Sul mercato europeo e, in particolare, in Italia, invece, il Jeep Gladiator punta a ritagliarsi il suo spazio in una nicchia di appassionati, interessati all’esclusivo pick-up del brand americano. Per il lancio, il nuovo Gladiator arriva in Italia in due versioni. I clienti interessati al modello potranno scegliere tra l’allestimento Overland e, solo per la fase di lancio, l’esclusiva versione Launch Edition, disponibile in tiratura limitata.

La dotazione di serie

Il nuovo Jeep Gladiator può contare sul motore MultiJet V6 da 3.0 litri in grado di erogare una potenza massima di 264 CV con una coppia motrice massima di 600 Nm. Il motore è stato progettato da FCA EMEA ed è pensato per soddisfare le esigenze della clientela del nostro mercato. Il Gladiator può contare su di un cambio automatico a 8 marce.

A disposizione della clientela ci saranno 9 diverse livree tra cui individuare la variante più in linea con le proprie esigenze del Gladiator. Le livree disponibili sono Black, Firecracker Red, Billet Silver Metallic Clear Coat, Bright White, Granite Crystal Metallic Clear Coat, Hydro Blue, Sting Gray, Snazzberry e Sarge Green. In base all’allestimento scelto, la livrea è abbinabile o al soft-top o all’hard top nero o in tinta.

La dotazione di serie del nuovo Jeep Gladiator può contare su fari LED, cerchi in lega da 18 pollici, rivestimento antiurto e antigraffio del cassone esterno, gancio di traino posteriore, seddili in tessuto premium, volante in pelle e quadro strumenti a colori da 7 pollici. Da notare anche il display da 8.4 pollici con Uconnect e supporto ad Android Auto e Apple Car Play. Presente anche il navigatore e la radio DAB.

La dotazione di serie della Launch Edition offre diversi elementi aggiuntivi ai clienti. Tale versione, infatti, include i sedili in pelle (quelli anteriori sono riscaldabili), il Saftey Pack con abbaglianti automatici, il wireless speaker Alpine e la telecamera anteriore con funzione self-cleaning. Di serie c’è anche la telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, invece, troviamo il Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera anteriore, il Forward Collision Warning Plus con autonomous braking, l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop e la funzione Automatic High Beam.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, invece, il nuovo Gladiator parte da 67,944 euro per la versione dotata dell’allestimento Overland. La Launch Edition, invece, parte da 72,824 euro. proponendo una dotazione di serie ancora più ricca. Tale versione, come detto, sarà disponibile in edizione limitata e solo per la fase di lancio del pick-up.

