Ram 1500 Limited 2021 si prepara ad arrivare in Australia

Il Ram 1500 Limited 2021 è senza dubbio uno dei pick-up full-size più lussuosi disponibili oggi sul mercato. La quinta generazione del pick-up da mezza tonnellata della casa automobilistica americana ha portato questo segmento ad un nuovo livello in quanto a bordo troviamo varie caratteristiche prese dalle migliori berline e SUV di lusso in circolazione.

Nonostante il marchio di FCA abbia continuato a lanciare il 1500 di quinta generazione in tutto il mondo, la versione Limited orientata al lusso è disponibile ancora solo in mercati selezionati.

Ram 1500 Limited 2021: il nuovo pick-up potrebbe debuttare presto in Australia

Nelle scorse ore, il brand statunitense ha annunciato che il Ram 1500 Limited 2021 si prepara a fare il suo debutto in Australia. Secondo Ram Trucks Australia, che è l’unico importatore e distributore autorizzato da FCA di Ram sia per il mercato australiano che per quello neozelandese, il pubblico australiano avrà presto la possibilità di mettersi alla guida del veicolo.

Secondo quanto riportato sul sito Web di Ram Trucks Australia, il 1500 Limited 2021 dovrebbe arrivare all’inizio del 2021. Fino ad ora, l’unico pick-up di mezza tonnellata disponibile in Australia è stato il 1500 Classic di quarta generazione che viene costruito a Saltillo, in Messico. I vari esemplari arrivano poi in Australia con guida a sinistra e vengono convertiti all’interno di una fabbrica a Melbourne alla guida a destra.

Il Ram 1500 Limited di quinta generazione porta con sé diverse caratteristiche orientate al lusso come fari anteriori adattivi Full LED, inserti in legno, sedili avvolgenti in pelle, sistema di infotainment Uconnect 4C con un imponente display touch da 12 pollici, impianto audio Harman & Kardon premium da 900W con 19 altoparlanti, sospensioni pneumatiche su tutte e quattro i lati e tanto altro ancora.

Negli ultimi mesi, Ram ha registrato un aumento della sua presenza in Australia e non c’è dubbio che il Ram 1500 Limited 2021 attirerà più clienti verso il brand statunitense. Al momento non ci sono ancora informazioni sui prezzi ma sicuramente verranno annunciati presto.

