Jeep Gladiator conquista il premio Truck of the Year di DoubleClutch.ca

Oltre ai premi vinti da Wrangler e Renegade ai 4×4 of the Year Awards 2021 organizzati da 4×4 Magazine, anche il famoso Jeep Gladiator è stato nominato Truck of the Year in occasione dei DoubleClutch.ca Annual Awards.

Questo è il secondo anno consecutivo che il popolare pick-up di medie dimensioni più capace di sempre si è guadagnato il riconoscimento. Per il 2021, il Truck of the Year è stato vinto più precisamente dalla versione Mojave del Gladiator che propone il massimo in termini di capacità off-road ad alta velocità e prestazioni in ambienti sabbiosi.

Jeep Gladiator: la versione Mojave si aggiudica il premio Truck of the Year di DoubleClutch.ca

Abbiamo di fronte il primo veicolo ad aver ricevuto il nuovo badge Desert Rated della casa automobilistica americana. Lo speciale Jeep Gladiator Mojave è dotato di ammortizzatori interni Fox da 2.5 pollici ad alte prestazioni con serbatoi, un differenziale posteriore con bloccaggio e pneumatici da 33″.

Questo è l’ottavo anno in cui i DoubleClutch.ca Annual Awards sono stati assegnati nonostante la pandemia. Sette esperti hanno messo alla prova su strada oltre 220 veicoli l’anno scorso e ciascuno è stato votato prendendo in considerazione oltre 50 fattori.

Adi Desai, editor-in-chief di DoubleClutch.ca, ha detto: “I DoubleClutch.ca Annual Awards sono il risultato di un rigoroso processo di votazione e di un’attenta considerazione di tutti gli aspetti del veicolo. Durante il test su strada, i veicoli idonei vengono valutati in base a una serie di fattori, tra cui propulsore, efficienza, praticità, caratteristiche, prezzo e contesto generale per il consumatore. L’idoneità richiede che il veicolo venga testato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato. Il Gladiator Mojave è stato uno dei nuovi pick-up più importanti di quest’anno e ha finito per rubare il cuore di tutta la redazione“.

