Nell’anno che segna l’80º anniversario di Jeep, la famosa rivista britannica 4×4 Magazine ha premiato la Jeep Wrangler e il Renegade in occasione del premio 4×4 of the Year sponsorizzato da BFGoodrich.

L’iconico fuoristrada si è aggiudicato ancora una volta il premio Off-Road Award della rivista conquistando il podio di una speciale categoria che si concentra esclusivamente sulle prestazioni off-road delle auto partecipanti. La giuria di esperti ha apprezzato parecchio la semplicità della Wrangler e la sua capacità di affrontare senza problemi la traversata dell’Africa e la dissestata autostrada M25 a Londra.

Jeep Wrangler e Renegade: i due SUV sono stati premiati dalla rivista 4×4 Magazine

Il Jeep Renegade, invece, ha conquistato il premio Best Small SUV, in particolare la versione ibrida plug-in 4xe. Secondo quanto dichiarato dai giudici di 4×4 Magazine, questa variante permette al SUV compatto di differenziarsi dall’agguerrita concorrenza presente nella sua categoria.

Ogni anno, gli esperti del magazine britannico dedicato ai fuoristrada mettono alla prova diversi veicoli a trazione integrale provenienti da tutto il mondo. Oltre ad assegnare un punteggio per la guida su strada, la giuria testa i veicoli anche su un impegnativo percorso off-road prima di emettere i suoi verdetti nelle varie categorie tra cui Small SUV, Medium & Large SUV, Performance SUV e Best Off-Roader. Inoltre, 4×4 Magazine assegna dei premi speciali quali Best Value, Off-Road Award e 4×4 Manufacturer of the Year.

