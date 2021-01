FCA ha conquistato il mercato latinoamericano nel 2020

I brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno raggiunto delle ottime prestazioni nel mercato latinoamericano nel corso del 2020, permettendo al gruppo di conquistare la leadership (senza contare il Messico che viene integrato con il Nord America). Complessivamente, FCA è riuscito a vendere oltre 502.000 veicoli e a conquistare una quota di mercato del 16,5%.

Parliamo di un aumento del 2,9% rispetto al risultato ottenuto nel 2019. Ciò è dovuto in gran parte ai buoni numeri raggiunti dai suoi marchi presenti nel mercato brasiliano che hanno totalizzato 433.600 veicoli venduti, che corrispondono a una quota di mercato pari al 22,2%.

FCA: il 2020 si chiude in Brasile con ottime performance per il gruppo italo-americano

Le case automobilistiche di FCA, inoltre, sono riuscite a registrare una buona performance anche nel mercato argentino dove ha guadagnato una quota di mercato del 2,8% in più rispetto all’anno precedente.

In Brasile, Fiat Chrysler Automobiles ha venduto 321.700 veicoli di Fiat e oltre 110.000 Jeep. Quattro modelli del gruppo si sono posizionati fra i 10 best seller del paese: il nuovo Fiat Strada con oltre 83.000 unità immatricolate, la Fiat Argo con 66.000, il Jeep Renegade con 57.000 e il Fiat Toro con 54.000. Secondo il comunicato ufficiale, la casa automobilistica torinese è stato il marchio ad essere cresciuto maggiormente in Brasile nel 2020, con una quota del 16,5% e un incremento del 2,7% rispetto al 2019.

Herlander Zola, direttore di Fiat America Latina e delle operazioni speciali in Brasile, ha detto: “Il lancio del nuovo Strada e il rebranding del marchio ci hanno portato risultati eccezionali, portando Fiat alla leadership di mercato nell’ultimo trimestre con una quota del 18% e posizionando tre vetture nella classifica dei dieci best seller in Brasile. Inoltre, abbiamo mantenuto una partnership coerente con la nostra rete di concessionarie che si è rivelata essenziale per superare i momenti difficili dell’anno“.

Da segnalare che il pick-up Strada ha aumentato le sue vendite del 4,9% in un solo anno nonostante il segmento dei veicoli commerciali leggeri abbia registrato una flessione del 26%. Con il 20,9% del mercato dei SUV, Jeep è rimasta al vertice del segmento per il quinto anno consecutivo grazie ai due best seller Renegade (57.000 veicoli venduti nel 2020) e Compass (53.000).

Anche Jeep e Ram sono state importanti per il successo di FCA in America Latina

Il SUV compatto ha raggiunto il miglior risultato della sua storia a dicembre con 7875 unità immatricolate, superando il record precedente (6976) di dicembre 2015. Anche le Wrangler e Grand Cherokee importate hanno contribuito al buon risultato generale della casa automobilistica americana.

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato: “Abbiamo adattato l’intera struttura dei nostri servizi e il formato dell’offerta. In soli due giorni abbiamo lanciato Jeep On, adattando le offerte al cliente con pagamento a partire dal 2021, test drive direttamente a casa del cliente, super offerte e altro ancora. Anche nel momento più grave della pandemia, il nostro sito web ha battuto il record di accessi e clienti che hanno rivelato il desiderio di acquistare i nostri veicoli“.

Ram ha contribuito al successo di FCA in America Latina, registrando il suo anno migliore da quando ha iniziato ad operare nel paese. In particolare, il marchio statunitense ha venduto 1474 pick-up 2500, ossia più del doppio del numero registrato nel 2019. C’è stato anche il lancio e l’inizio dei preordini del nuovo Ram 1500 le cui prime 100 unità sono state ordinate in sole 18 ore con consegne previste da aprile.

