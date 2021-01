Peugeot ha aumentato la sua quota di mercato nel Regno Unito nel 2020

Peugeot ha aumentato la sua quota di mercato nel Regno Unito di auto e furgoni nuovi dal 4,33% nel 2019 al 4,38% nel 2020. Queste informazioni sono state condivise nelle scorse ore dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). I veicoli a basse emissioni della casa automobilistica francese adesso rappresentano l’11,20% delle vendite complessive del marchio.

L’aumento della quota di mercato in UK arriva nonostante le difficili condizioni commerciali provocate dal coronavirus che ha visto le concessionarie britanniche chiuse per diversi mesi durante l’intero anno passato. Di particolare importanza è il raggiungimento della quota di mercato pari al 5% nel quarto trimestre del 2020.

Peugeot: le vendite dei veicoli a basse emissioni hanno rappresentato l’11,20% del totale nel 2020 in UK

Secondo la SMMT, il mercato delle auto nuove nel Regno Unito ha registrato una diminuzione del 29,4% rispetto al 2019. Lo scorso anno, il brand di PSA ha investito parecchio in nuove piattaforme online per aiutare i consumatori durante questo periodo difficile.

Il nuovo Virtual Showroom consente ai potenziali acquirenti di organizzare un tour direttamente online dal vivo con un esperto per farsi spiegare tutte le caratteristiche offerte dal veicolo interessato. Il nuovo Peugeot Buy Online permette agli acquirenti di configurare, ordinare e stipulare un finanziamento per la nuova auto, con consegne a domicilio sicure a disposizione.

La nuova Peugeot e-208 completamente elettrica, così come la e-2008 e la 3008 Hybrid, hanno permesso alla casa automobilistica francese di raggiungere un mix di vendite di veicoli a basse emissioni dell’11,20% per l’anno. Entro il 2023, la casa del Leone offrirà una variante elettrificata su tutta la sua gamma di modelli, fornendo ai clienti la possibilità di scegliere il tipo di propulsore preferito.

Simon Bisp, direttore vendite di Peugeot UK, ha voluto commentare questi ottimi dati raggiunti nel 2020: “L’anno scorso è stato un anno molto difficile per tutti, non solo per l’industria automobilistica. Mentre gli ultimi dati SMMT mostrano un settore in declino, sono positivo che Peugeot sia in grado di aumentare la sua quota di mercato in condizioni commerciali così difficili. Questo si riduce a due fattori. Il primo è la nostra crescente gamma di veicoli pluripremiati, che continuano ad attrarre acquirenti nuovi e già clienti“.

Bisp ha proseguito dicendo: “Il nostro investimento in infrastrutture online e tecnologie digitali ha inoltre contribuito a mantenere le vendite e le relazioni con i clienti nonostante diversi mesi di chiusura degli showroom. Sono immensamente orgoglioso della professionalità e dell’impegno dimostrato dalla nostra rete di rivenditori nel fornire un ambiente sicuro di vendita e post-vendita sia per i colleghi che per i clienti durante il 2020. Poiché la pandemia continua nel 2021, l’intero team Peugeot rimane impegnato a consentire ai clienti di interagire in sicurezza con il marchio“.

