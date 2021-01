Mercato auto usate in Italia: -13,8% di passaggi di proprietà nel 2020

Il 2020 è stato un anno molto particolare per il settore automobilistico a causa del coronavirus che ha portato alla chiusura delle concessionarie e a tanti altri problemi. La pandemia ha colpito anche il mercato delle auto usate che ha terminato il 2020 con una perdita del 13,8%.

A dicembre, i passaggi di proprietà di vetture, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome della concessionaria in attesa della rivendita al cliente finale), hanno registrato un calo del 5,2%.

Mercato auto usate in Italia: 186 vetture di seconda mano vendute nel 2020 ogni 100 nuove

La media giornaliera è scesa del 9,7% nonostante la giornata lavorativa in più rispetto a dicembre 2019. Per ogni 100 auto nuove immatricolate sono state vendute 174 usate a dicembre e 186 nell’intero 2020.

In generale, è stata registrata una perdita in tutti i segmenti di mercato, con una riduzione dei passaggi di proprietà netti del 13,8% per quanto riguarda l’auto. Come confermato anche dai dati rilevati a dicembre 2020, il mercato delle auto usate ha visto crescere l’interesse verso le vetture meno inquinanti. Ad esempio, è stato registrato un aumento dell’83,1% dei passaggi di proprietà delle auto elettriche, del 36,3% delle ibride a benzina e del 155,7% delle ibride diesel.

Lo stesso bollettino mensile realizzato dall’Automobile Club d’Italia (ACI), prendendo come riferimento i dati del PRA, rivela una flessione delle radiazioni a dicembre. In particolare, è stata registrata una diminuzione del 4,1% (-8,7% come media giornaliera) e una crescita delle rottamazioni del 13,1%. Il rapporto di sostituzione è stato pari a 0,97 a dicembre e 0,91 per l’intero 2020. In pratica, ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 97 il mese scorso e 91 nell’intero anno scorso.

Per quanto riguarda le due ruote, i passaggi di proprietà, senza considerare sempre le minivolture, sono aumentati del 18,2% a dicembre mentre nell’intero 2020 sono calati del 2,2%. Le radiazioni nel settore dei motocicli, invece, sono diminuite del 13,1% a dicembre 2020 rispetto a dicembre 2019.

