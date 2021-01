La Cina ha venduto 25 milioni di auto nel 2020

La Cina ha superato la soglia dei 25 milioni di auto vendute nel corso della 2020, secondo l’associazione dei costruttori locali. Nonostante il coronavirus, l’anno scorso si è chiuso con 25,27 milioni di veicoli immatricolati nella Repubblica popolare cinese, con un calo dell’1,9%. Soltanto a dicembre, la Cina ha venduto 2,8 milioni di unità. Parliamo dello stesso numero che, ad esempio, il Brasile ha raggiunto in un intero anno.

Fu Bingfeng, vicepresidente esecutivo e segretario generale dell’associazione cinese dei costruttori di automobili, ha dichiarato: “Analizzando il 2020, dall’inizio dell’anno, a causa del coronavirus, il mercato ha premuto il ‘pulsante pausa’ e si è gradualmente ripreso nel secondo trimestre. È salito in controtendenza e si è completamente ripreso nel quarto trimestre, raggiungendo sostanzialmente lo stesso livello dell’anno scorso“.

Cina: il 2020 si è concluso con un calo dell’1,9% delle immatricolazioni

In Cina, il governo ha adottato alcune forme di incentivazione come ad esempio gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli ibridi ed elettrici, l’espansione dei veicoli elettrificati nelle regioni rurali e altro ancora.

Prendendo in considerazione la rapida ripresa del mercato cinese, l’industria automobilistica locale stima che la crescita delle vendite raggiungerà un picco di 30 milioni di veicoli all’anno nel 2025. Questo dato è almeno il doppio del volume del mercato americano che, secondo le stime di Volkswagen, dovrebbe essere di 15,6 milioni nel 2021.

Prendendo in considerazione questi dati, la supply chain interna deve aumentare enormemente i suoi ritmi per soddisfare la domanda delle case automobilistiche, che saranno costrette ad accelerare il processo di elettrificazione nei loro stabilimenti.

Le vendite complessive dello scorso anno sempre in Cina non sono state ancora conteggiate ma è previsto un aumento delle immatricolazioni di auto elettriche che vengono proposte con un incentivo per i modelli con prezzi fino a 300.000 yuan (37.843 euro).

