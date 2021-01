Dodge Challenger SRT Hellcat: in vendita un esemplare da 1300 CV

Il model year 2016 della Dodge Challenger SRT Hellcat a due porte partiva da 65.190 dollari (53.142 euro). Sotto il cofano è presente un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima. Questo particolare esemplare MY 2016 è disponibile per 69.000 dollari (56.248 euro) ma produce ben 1300 CV.

La prestante muscle car, che ha percorso meno di 4345 km, è stata messa in vendita sul Marketplace di Facebook. Secondo quanto affermato dal rivenditore, questa Challenger SRT Hellcat è capace di completare il quarto di miglio in soli 8,6 secondi mentre il peso è di circa 2087 kg.

Dodge Challenger SRT Hellcat: una belva da 1300 CV sta cercando un nuovo proprietario

L’Hemi V8 ha ricevuto un aumento della cilindrata a 6.6 litri da Gen3 Performance e inoltre abbiamo un blocco BES Racing, un albero motore piatto Bryant, bielle Carilo, pistoni Mahle e molti altri aggiornamenti aftermarket. Il compressore Whipple da 4.5 litri presente accanto all’otto cilindri da solo costa all’incirca 7000 dollari (5706 euro).

Completano il pacchetto di aggiornamenti la doppia pompa del carburante Walbro e gli iniettori di carburante 1700. Il cambio originale è stato sostituito da una trasmissione automatica ATI TH400 che è in grado di supportare fino a 2000 CV.

A bordo di questa Dodge Challenger SRT Hellcat da 1300 CV troviamo inoltre un albero di trasmissione in fibra di carbonio, un differenziale Moser Wavetrac, degli ammortizzatori Viking e un impianto frenante Wilwood.

Nemmeno l’abitacolo è sfuggito alle modifiche e lo stesso non si può dire per gli pneumatici presenti sul retro, progettati appositamente per le gare di accelerazione. Il tocco finale è il paracadute presente sul retro che è sicuramente utile quando si completano i 400 metri circa a una velocità di 257 km/h.

