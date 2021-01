Questa hypercar Ferrari è perfetta per Cyberpunk 2077

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di Cyberpunk 2077. Si tratta di un videogioco dove bisogna combattere umani e robot nel tentativo di rubare una tecnologia molto importante. Uno degli elementi più divertenti presenti nel titolo, proprio come GTA, è la possibilità di guidare diversi veicoli futuristici.

Un artista ha creato un concept di hypercar Ferrari che si sarebbe adattato perfettamente a Cyberpunk 2077. Leyang Bai, artista del render e modellatore digitale per General Motors, ha creato il concept FerRAR.exe 2077.

Ferrari: un artista immagina una hypercar perfetta per Cyberpunk 2077

La particolare supercar combina alcuni elementi estetici presi dalle vetture del cavallino rampante che hanno gareggiato a Le Mans negli anni ‘60 e ‘70 (come la 312 P) e li combina con alcuni spunti futuristici in stile Cyberpunk presi direttamente dal gioco. La parte frontale del progetto FerRAR.exe 2077 rende omaggio alla 312 P con un cofano che si inclina verso il basso.

Nella parte posteriore, invece, troviamo delle pinne angolari tipiche delle vetture Le Mans. Ci sono altri elementi unici come i cerchi con lame aerodinamiche, i fari a LED e le luci posteriori color ambra. L’idea principale di questo progetto arriva direttamente dai numerosi veicoli futuristici presenti in Cyberpunk 2077, afferma l’artista.

Il modellatore ha voluto usare questo linguaggio per immaginare come potrebbe apparire un’auto da corsa di Le Mans nel 2077, quindi ha utilizzato le vetture da corsa classiche per trarre ispirazione piuttosto che prendere come riferimento le supercar moderne. È abbastanza improbabile che vedremo questo concept all’interno del famoso gioco viste le rigorose leggi sulle licenze di Ferrari.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI