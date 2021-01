Jeep Grand Cherokee 2021: ecco come sarà | Render

L’attuale generazione della Jeep Grand Cherokee è presente sul mercato dal 2010. Nonostante ciò, il SUV statunitense riesce ancora a portarsi a casa delle ottime vendite, soprattutto grazie al segmento di appartenenza in forte crescita. Tuttavia, è finalmente giunto il momento per una riprogettazione completa.

Infatti, proprio oggi, giovedì 7 gennaio 2021, la casa automobilistica americana presenterà ufficialmente la nuova generazione della Grand Cherokee. La maggior parte dei prototipi recentemente avvistati online hanno reso difficile scoprire il design di quello che sarà il model year 2021 e non MY 2022, come confermato dalla stessa Jeep.

Jeep Grand Cherokee 2021: ecco gli ultimi render emersi prima della presentazione

Grazie a nuove foto spia e informazioni fornite da fonti molto vicine al brand, un noto sito Web americano ha realizzato alcuni render che si avvicinano molto al modello finale. A prima vista, le proporzioni più lunghe della Cherokee sono facilmente visibili. La nuova Jeep Grand Cherokee trarrà ispirazione dal nuovo Grand Wagoneer ma avrà trazione posteriore, cofano più lungo, sbalzi corti e altro ancora.

La parte frontale è caratterizzata dalla griglia a sette barre tipica di Jeep affiancata da sottili fari a LED che sembrano essere collegati da una striscia sempre a LED. La lunghezza extra è facilmente visibile quando si guarda il veicolo di lato e inoltre c’è una certa somiglianza con la Compass, con la parte cromata che separa il tetto mentre si assottiglia verso la parte posteriore.

Per quanto riguarda il retro, troviamo sottili fari a LED, grandi terminali di scarico e una striscia cromata posizionata sotto al vetro del portellone. La nuova generazione del famoso SUV sarà ricca di equipaggiamenti con particolare attenzione all’esperienza utente e all’implementazione di materiali premium. Gli extra includeranno un quadro strumenti digitale da 10.5 pollici, un display per il sistema di infotainment da 10.1 pollici e un nuovo selettore delle marce con quadrante rotante.

La nuova generazione sorgerà su una versione allungata della piattaforma Giorgio

La Grand Cherokee 2021 sorgerà su una versione allungata della piattaforma Giorgio utilizzata da Alfa Romeo. Ciò significa che gli occupanti beneficeranno di un maggior spazio interno e ben sette posti a sedere (tre file di sedili). Ci aspettiamo anche una serie di funzioni di assistenza alla guida semi-autonoma e varie modalità di guida.

Mentre le esatte motorizzazioni devono essere ancora confermate, recenti indiscrezioni sostengono che la nuova Jeep Grand Cherokee sarà offerta con vari propulsori. Questi includono un 2 litri con tecnologia mild-hybrid, un quattro cilindri turbo, il Pentastar V6 da 3.6 litri e un V6 turbodiesel da 3 litri.

Verrà offerta anche una versione ibrida plug-in con le stesse caratteristiche viste sulla Wrangler 4xe. La versione PHEV dell’iconico fuoristrada dispone di un quattro cilindri turbo da 2 litri, una batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh e due propulsori elettrici per una potenza combinata di 380 CV e 637 nm.

Speriamo di vedere anche le versioni con motore V8 e in particolare la Trackhawk. La produzione della Jeep Grand Cherokee 2021 inizierà nel corso della prima metà di quest’anno presso lo stabilimento di Mack Avenue, a Detroit.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI