Ferrari 812 Superfast: ecco un nuovo esemplare realizzato da Tailor Made

Uno dei principali vantaggi nell’acquisto di una nuova auto di fascia alta è la possibilità di personalizzarla completamente. La maggior parte delle case automobilistiche di lusso hanno una divisione che consente ai clienti di scegliere una serie di personalizzazioni per gli interni e la possibilità di applicare il colore preferito alla carrozzeria.

È il caso di Ferrari che trasforma un’auto già speciale come la Ferrari 812 Superfast in un vero e proprio gioiello automobilistico con una finitura speciale. Tailor Made di Maranello ha avuto la possibilità di lavorare sulla supercar V12, conferendogli un corpo rivestito in Verde Pino.

Ferrari 812 Superfast: apprezziamo in foto questo nuovo esemplare realizzato da Tailor Made

Accanto a questa particolare colorazione, la Superfast è dotata di cerchi dorati e sottili strisce da corsa centrali rifinite nella stessa tonalità dei cerchi. Chiunque abbia commissionato questa speciale 812 Superfast ha sicuramente un buon gusto.

Entrando nell’abitacolo troviamo dei sedili avvolti in un tipo di pelle chiamata Heritage Ghianda. Inoltre, ci sono inserti in tessuto Kvadrat Umami per la sezione centrale dello schienale e il fondo del sedile.

Inserti neri opachi sono stati utilizzati invece per cruscotto, volante e tunnel centrale mentre le superfici in pelle Heritage Ghianda e le zone in Oro Lucido rispecchiano le specifiche esterne della supercar.

Ferrari ha sicuramente una lunga storia nella produzione di auto altamente personalizzate. L’ultimo esemplare unico, basato proprio sulla Ferrari 812 Superfast, presenta un aspetto esteriore completamente nuovo e il nome Omologata. Dal 2009, il cavallino rampante ha creato circa 10 vetture con motore V12, oltre agli esemplari standard totalmente personalizzati da Tailor Made.

