Jeep Wrangler Unlimited Rubicon con mezze porte si mostra in foto

Sembra che il Jeep abbia aggiunto al configuratore online della Jeep Wrangler 2021 la possibilità di scegliere l’opzione per le mezze porte. Questo pacchetto è disponibile sulla versione Unlimited a quattro porte al prezzo di 3995 dollari (3238 euro) e per i modelli a due porte per 2350 dollari (1905 euro).

Purtroppo, la casa automobilistica americana non ha pubblicato alcuna foto ufficiale, né una descrizione del pacchetto, ma nelle scorse ore sono state condivise online alcune foto spia di un prototipo avvistato per le strade innevate del Michigan. Si tratta più nello specifico di una Wrangler Unlimited Rubicon con quattro mezze porte, tetto rigido e finestrini in tessuto o acrilico.

Jeep Wrangler: un esemplare rosso con mezze porte è stato avvistato nel Michigan

Visto che non è stato applicato alcun camuffamento a questo prototipo, sembra che il marchio di FCA non voleva nascondere tale novità. Sono chiaramente delle mezze porte, anche se non avranno questo aspetto sul prodotto finale. L’idea di implementare delle mezze porte sulla Jeep Wrangler è emersa un paio di anni fa.

Recentemente, la Wrangler Rubicon 392 Concept disponeva proprio del nuovo design a mezza porta. I vantaggi offerti da questo tipo di porte sono molteplici. Innanzitutto, esse permettono di rendere più arioso l’abitacolo della Wrangler rispetto al semplice abbassare i finestrini. Inoltre, tale opzione consente di godere di una migliore esperienza all’aria aperta.

Questa soluzione potrebbe rappresentare il miglior compromesso fra libertà all’aria aperta e praticità/sicurezza delle porte. Lo svantaggio è quello di sentire più rumori all’interno dell’abitacolo. Al momento non sappiamo ancora come Jeep abbia progettato i finestrini. Sicuramente maggiori informazioni saranno rilasciate molto presto.

