Chrysler Pacifica 2021 è il miglior minivan da acquistare quest’anno

The Car Connection ha eletto la nuova Chrysler Pacifica come migliore minivan da acquistare nel 2021 (Best Minivan to Buy 2021) per il quinto anno consecutivo. La Pacifica è attualmente il minivan più premiato negli ultimi quattro anni, con oltre 140 riconoscimenti di settore.

Martin Padgett, direttore editoriale di Internet Brands Automotive ed editor di The Car Connection, ha dichiarato: “Nessun altro veicolo offre utilità come la Chrysler Pacifica 2021, soprattutto ora che è dotata di trazione integrale. È elegante, spaziosa, flessibile e viene offerta anche in versione ibrida plug-in“.

Chrysler Pacifica 2021: The Car Connection premia l’ultimo restyling del minivan

La Chrysler Pacifica 2021 è stata ridisegnata con un design più scolpito, atletico e moderno e con alcuni spunti estetici ispirati ai veicoli commerciali, sia all’interno che all’esterno. L’ultimo restyling del popolare minivan dispone della trazione integrale più avanzata della sua categoria ed è l’unico a fornire il sistema AWD assieme ai sedili Stow ‘n Go, oltre a 97 funzioni di sicurezza standard.

La versione Hybrid, il primo minivan ibrido e l’unico ibrido plug-in della categoria, assicura un’autonomia massima superiore ai 48 km in modalità full electric e una totale di oltre 800 km.

Un’altra novità del model year 2021 è rappresentata dal nuovo allestimento top di gamma Pinnacle che offre gli interni più lussuosi della sua categoria e dispone di una nuova console Ultra integrata, dei sedili in pelle nappa Caramel trapuntata premium e dei confortevoli cuscini lombari per la seconda fila di sedili.

La nuova Chrysler Pacifica dispone poi del sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con il più grande display touch standard offerto nel suo segmento. Se ciò non bastasse troviamo la nuova telecamera interna FamCAM, che consente ai genitori di visualizzare gli occupanti dei seggiolini per bambini nella parte posteriore e di effettuare lo zoom, nuove porte USB Type-C che caricano i dispositivi fino a quattro volte più velocemente e molto altro ancora.

