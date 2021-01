Dodge Challenger SRT Super Stock: ecco in azione la nuova muscle car americana

La Dodge Challenger SRT Super Stock rappresenta la versione più veloce, potente ed evoluta attualmente disponibile sul mercato della Challenger. Se ciò non bastasse, la muscle car riesce ad essere anche più potente di alcune supercar offerte da aziende come Ferrari e Lamborghini.

Con un peso complessivo di circa 2040 kg, però, la Challenger SRT Super Stock non può essere paragonata a una supercar ma nonostante ciò riesce ad assicurare una guida davvero divertente. La Super Stock non è un’auto economica in quanto il suo prezzo di partenza negli Stati Uniti è di 81.695 dollari (66.460 euro).

Dodge Challenger SRT Super Stock: la prestante muscle car è stata messa alla prova da Throttle House

Il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è stata abbinato a un cambio automatico Torqueflite a 8 velocità. La casa automobilistica americana afferma che la sua vettura impiega soli 10,5 secondi per completare i 402 metri, se il fondo stradale è ottimale.

Sebbene la Dodge Challenger SRT Super Stock abbia 1 CV in meno della Demon e alcune chicche specifiche per le drag race come l’unità di controllo motore, i ragazzi di Throttle House hanno voluto mettere alla prova la velocità di questa muscle car. Per superare i problemi di trazione della pista su cui l’auto è stata provata, è stata abbassata la pressione degli pneumatici posteriori e attivata la modalità Track per ottenere il miglior risultato possibile.

Dopo un breve riscaldamento, la Super Stock ha tagliato il traguardo in 12,07 secondi a una velocità di 199 km/h. I ragazzi di Throttle House hanno inoltre guidato l’auto di traverso per un bel po’ per vedere come se la cavava, il tutto accompagnato dal “lamento” del compressore volumetrico.

Per scoprire maggiori informazioni sulla Dodge Challenger SRT Super Stock, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

