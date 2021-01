Il calendario 2021 di Alfa Romeo, on line sul sito del Museo di Arese

Per tutti gli appassionati di auto, e soprattutto per gli appassionati dell’Alfa Romeo, c’è un regalo probabilmente graditissimo da parte della casa del Biscione. Infatti c’è un calendario tutto nuovo, naturalmente 2021, che è possibile trovare su internet. Un calendario adatto al download e quindi libero per chiunque vuole scaricarlo.

Calendario Alfa Romeo sul sito del Museo di Arese

Un calendario che sicuramente non lascerà indifferenti gli appassionati di auto e di motori, questo il regalo che Alfa Romeo fa. Il calendario si potrà scaricare dal sito del Museo di Arese. Un download gratuito, perché per chi è interessato non è richiesto alcun pagamento. In pratica, un calendario intero liberamente scaricabile da Internet.

Cosa c’è sul calendario del Biscione

Sul calendario che ha fatto la casa del Biscione ci sono date, ricorrenze e anniversari che naturalmente riguardano Alfa Romeo e la sua lunga e impareggiabile storia. Per esempio, c’è il ricordo del ventennale del premio vinto dal modello 147, che fu nominata auto dell’anno nel 2001. Non mancano gli amarcord e le curiosità. Come il richiamo ai 70 anni dalla nascita del fuoristrada Matta o il decennale dalla nascita della 4C Concept. Molte le immagini esclusive riportare sul calendario con una suddivisione mensile per tema. Una iniziativa che è collegata anche al fatto che nel 2021 l’Alfa Romeo festeggia i 110 anni dalla nascita. Il calendario è scaricabile nel formato 50×70 e lo si trova come anticipato, sul portale ufficiale del Museo Alfa Romeo di Arese.

