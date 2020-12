Ecco le tre Alfa Romeo più vendute di sempre

In 110 anni di storia festeggiati quest’anno, l’Alfa Romeo ha venduto milioni di vetture producendo probabilmente alcuni tra i più iconici veicoli che la storia dell’automobile possa ricordare. Non si può fare a meno di dare spazio ad elementi come dinamismo e sportività, elementi che in casa Alfa Romeo non sono mai mancati.

Di certo oggi è un peccato avere a che fare con un listino in cui mancano moltissimi elementi. Ma il cuore degli appassionati non ha mai smesso di battere e le grandi vetture del Biscione degli anni che furono rimangono bene impresse nella mente di chiunque. Le possibilità che il nuovo assetto societario che ha condotto alla fusione tra FCA e PSA possa ridare nuova linfa al brand è una speranza che proviene da più parti. Al momento quel che si sa è che la nuova Tonale dovrebbe debuttare il prossimo anno, o meglio a 2021 inoltrato. Forse addirittura 2022.

Ecco le vetture più vendute

I numeri di un tempo sono il segnale di un passato glorioso, magari non così lontano per certi versi. Vediamo di seguito le tre vetture più vendute di sempre per quanto riguarda la gamma Alfa Romeo. Un podio fatto di dati e numeri che certificano un successo straordinario per il mitico marchio del Biscione.

Il gradino più basso del podio è occupato da una vettura iconica per il marchio, la straordinaria Alfa Romeo 156 che è infatti la terza Alfa Romeo più venduta di sempre. La 156 rappresenta probabilmente la più celebre berlina (poi divenuta anche Sportwagon e Crosswagon) uscita dalla matita di Walter de Silva. La 156 venne prodotta infatti dal 1997 fino al 2007 risultando un modello di enorme successo, perfetto per risollevare le sorti di un marchio che in quel momento non navigava in acque tranquille. Il totale delle unità vendute in 10 anni è infatti pari a 673.435: la 156 è bellissima ancora oggi.

Il secondo posto in termini di unità vendute è invece dominato dall’Alfasud. Si tratta della prima vettura prodotta a Pomigliano d’Arco, ovvero la prima Alfa Romeo dotata della trazione sull’asse anteriore. Anche in questo caso si tratta di un progetto di rottura che viene premiato dal pubblico che la apprezza sin da subito facendole sfiorare il milione di unità: ne vengono vendute 906.824, dal 1972 fino al 1984.

Il primissimo posto è invece appannaggio dell’Alfa Romeo 33. Una vettura apprezzatissima; sostituiva proprio l’Alfasud e la sopravanza in termini di vendite. Viene realizzata in due generazioni dal 1983 fino al 1994, anche nella variante Sportwagon e disponibile pure con trazione integrale. Il totale delle Alfa Romeo 33 immatricolate è pari a 989.234 esemplari.

Numeri dai quali l’attuale produzione Alfa Romeo è decisamente lontana. Ma il passato spesso insegna molto, quello di Alfa Romeo di certo si.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI