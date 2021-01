Questa speciale Dodge Charger del 1969 potrebbe essere venduta a 500.000 dollari

Una bellissima Dodge Charger del 1969, conosciuta con il nome di Reverence, sarà proposta all’asta il mese prossimo e potrebbe essere venduta a 500.000 dollari. Questa incredibile muscle car è stata progettata da Cleveland Power and Performance e presentata per la prima volta in occasione del SEMA Show del 2018.

Il veicolo è stato creato installando la carrozzeria personalizzata di una Charger sulla piattaforma di una moderna Dodge Challenger SRT Hellcat del 2016, ottenendo praticamente un restomod. Ciò significa che sotto il cofano troviamo il prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della moderna Hellcat che di serie sviluppa una potenza di 717 CV.

Dodge Charger: sotto la carrozzeria si nasconde una Challenger SRT Hellcat del 2016

Grazie a una serie di modifiche, tra cui testate a tubo lungo Kooks e un impianto di scarico da 7,62 cm realizzato su misura, ora la vettura produce 903 CV, più di una Demon e di una Super Stock. Accanto a questo straordinario propulsore troviamo il cambio automatico ZF 8HP90 a 8 rapporti e delle sospensioni posteriori completamente indipendenti.

Esternamente sono state apportate diverse modifiche a questa speciale Dodge Charger del ‘69. Infatti, troviamo un cofano motore personalizzato con una grande presa d’aria, dei paraurti rivisti, delle grandi prese d’aria sulle portiere, fari moderni, finiture esterne cromate nere e una carrozzeria rivestita in una vernice speciale chiamata Strangler Green.

Poiché l’auto è basata su una Challenger SRT Hellcat, troviamo molte parti interne più moderne come i sedili con funzione di riscaldamento e raffreddamento, il navigatore e il cruscotto. Altri aggiornamenti includono ammortizzatori KW Variant, una roll-bar realizzata su misura e cerchi CW SP551.

Mecum Auctions prevede di vendere questa particolare Dodge Charger a un prezzo compreso tra 480.000 e 500.000 dollari (394.207–410.632 euro) durante l’asta Kissimmee che si svolgerà dal 7 al 16 gennaio.

