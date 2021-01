Per ora nessun aumento sul 98% della rete autostradale. Gli automobilisti hanno poco da festeggiare: sono rincari rimandati. In freezer. Poi, c’è lo scongelamento, ed ecco servito il prezzo più alto. Come vi abbiamo anticipato qui.

Il decreto milleproroghe prevede la sospensione di qualsiasi adeguamento tariffario. Nei confronti di chi?

Delle società per le quali è in corso l’aggiornamento/revisione del rapporto concessorio. Lo Stato dà la rete in uso, i gestori incassano i pedaggi per la convenzione. Ora sotto esame.

Ogni variazione scatterà alla definizione dei nuovi contratti che devono recepire il regime tariffario previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Quindi, i rincari arriveranno se l’Authority dirà sì.

Zero aumenti per le società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione

Nessun rincaro per le società coinvolte nelle procedure di riaffidamento tramite gara. Il decreto della ministra dei Trasporti Paola De Micheli prevede che i rapporti economici siano definiti mediante la predisposizione di un apposito Piano finanziario transitorio.

Ma allora, dove sono gli aumenti dei pedaggi?

Il 1° gennaio 2021, gli adeguamenti tariffari sono stati per due società: Autovia Padana +3,20% e Brebemi +3,49%.

E perché mai?

L’incremento sulla tratta A21 Piacenza-Brescia deriva dall’applicazione della nuova convenzione, efficace da marzo 2018. Una formula complicatissima. In sintesi, si tiene conto di:

inflazione (0,5%),

parametro “riequilibrio” (-0,45%),

e parametro legato alla remunerazione degli investimenti (3,15%),

nel corso dell’anno la società ha eseguito investimenti per 27,8 milioni di euro.

Per il collegamento autostradale Milano-Bergamo-Brescia:

inflazione (+0,5%),

parametro “riequilibrio” (2,9%),

elevati oneri di costruzione di una nuova tratta autostradale.

Comunque, sulla Brebemi, a certe condizioni, per i clienti abituali, c’è uno sconto. Infatti, anche per tutto l’anno 2021, A35 Brebemi conferma sui pedaggi gli sconti del 20% per i possessori di Telepass Business e Family. E del 30% per tutti i veicoli full electric e Camion LNG. Alla promozione “Best Price”, quest’anno si aggiunge quindi la conferma della riduzione “Green”, partita a giugno 2020 e riservata alle auto completamente elettriche e ai camion a gas naturale liquido (LNG).

