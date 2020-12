Federcarrozzieri (Davide Galli), Assoutenti (Stefano Mannacio e Furio Truzzi), Sportello dei diritti (Gianni D’Agata), Aiped (Luigi Mercurio), Locauto, Unrae-Anfia-Federauto: i magnifici 6 dell’auto nel 2020. A nostro giudizio, perché poi ognuno la vede come vuole.

I magnifici 6 dell’auto nel 2020: Federcarrozzieri (Davide Galli)

Davide Galli è presidente di Federcarrozzieri, a Federazione dei carrozzieri indipendenti. Un’associazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 2012 per la tutela delle carrozzerie italiane indipendenti. Di riflesso, va a protezione dei diritti degli automobilisti: nel 2020, il diritto alla libera scelta del carrozziere, al risarcimento integrale del danno senza franchigie. Un baluardo del consumatore contro lo strapotere dei Gruppi assicurativi che continuano a macinare profitti giganteschi. Davide Galli, un vulcano di idee che ha fatto da frangiflutti per i cittadini.

Assoutenti (Stefano Mannacio e Furio Truzzi) per la Rca meno costosa

Quest’associazione dei consumatori è andata in pressing nel 2020 affinché le compagnie assicuratrici abbassassero le tariffe Rc auto. Una pretesa assurda? No. Col primo lockdown, gli incidenti si sono quasi azzerati. Poi c’è stato il secondo blocco. Il presidente Furio Truzzi e il responsabile Rc auto Stefano Mannacio (paladino della Rca libera, temutissimo dalle compagnie) si sono battuti per il portafogli degli automobilisti, sollevando un bel problema. In più, farebbe comodo la riforma Rca prospettata da Assoutenti, che punta a una vera liberalizzazione del settore.

Sportello dei diritti (Gianni D’Agata): contro le multe assurde

Eccoci a chi si è specializzato nel 2020 contro gli autovelox illegittimi, le telecamere che calpestano il Codice della Strada, quei Comuni che usando l’elettronica solo per fare cassa: lo Sportello dei diritti, capitanato da un leone, Gianni D’Agata. Un continuo scudo a favore dell’automobilista, contro i verbali assurdi, con guide complete per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. Si tratta di far rispettare le regole ai gestori delle strade, quelle stesse norme che chi guida deve osservare.

Aiped (Luigi Mercurio): periti danni per i rimborsi equi

Come ottenere risarcimenti Rca equi e veloci? Ci pensa l’Aiped di Luigi Mercurio, l’Associazione italiana periti estimatori danni. Che nel 2020 s’è contraddistinta per essersi schierata ancor più dalla parte di chi è vittima di incidenti, e non ha ha un rimborso adeguato. L’esperto di infortunistica stradale sempre prezioso, che si tratti di un sinistro semplice o complesso.

Locauto, società di noleggio con numerose novità

Un 2020 pirotecnico, pieno di iniziative: con lo Smart Check-In, eviti il desk di noleggio e ritiri il tuo veicolo direttamente in parcheggio; il noleggio plurimensile Mese+, ideale per lunghe e medie percorrenze; il noleggio “leggero”, flessibile e alla portata di tutti, con 900 km/mese inclusi; Locauto Young, l’unico servizio di autonoleggio dedicato ai neopatentati; Tariffe di 6 e 12 ore. E altro ancora, per rendere l’affitto della vettura un’esperienza piacevole.

Unrae-Anfia-Federauto: la filiera dell’auto che ha dialogato col Governo

In un anno terrificante come questo, Unrae-Anfia-Federauto (la filiera dell’auto) hanno costantemente dialogato col Governo affinché fossero finanziati gli incentivi auto. Per l’ambiente, la sicurezza stradale, la diminuzione delle Rca, l’economia e il Pil. Serve uno sviluppo della mobilità pulita, con infrastrutture per le elettriche. Così, anche il 2021 parte con ecobonus per le vetture a benzina e diesel moderne ed efficienti, oltre che per le ibride e le elettriche.

