Dodge Charger 2021: è online il configuratore ufficiale

Molti automobilisti americani non vedono l’ora di mettere le mani sulla gamma Dodge Charger 2021, soprattutto sulla nuovissima Charger SRT Hellcat Redeye Widebody. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha deciso di aggiornare il suo configuratore online, sia sul sito Web statunitense che su quello canadese, per permettere agli utenti di creare la Charger 2021 dei propri sogni.

Fra le novità introdotte con il model year 2021, abbiamo innanzitutto la nuovissima Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody che si propone sul mercato come la berlina di produzione in serie più veloce e potente al mondo. Ciò è possibile grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 808 CV a 6300 g/min e 959 nm di coppia massima a 4500 g/min.

Dodge Charger: disponibile il configuratore online del model year 2021

Troviamo anche il nuovo cofano SRT Performance sui modelli SRT Hellcat ed SRT Hellcat Redeye. I cerchi in alluminio da 20” vengono offerti ora come standard sui modelli GT AWD e opzionali sui modelli SXT AWD. Sulle Dodge Charger SRT Hellcat ed SRT Hellcat Redeye troviamo il nuovo badge sul quadro strumenti.

Non manca il logo SRT sull’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni sia sulla Hellcat che sulla Redeye mentre è disponibile come optional sulla R/T Scat Pack. Per la Dodge Charger 2021, il marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di rendere disponibile otto allestimenti: SXT, SXT AWD, GT, GT AWD, R/T Scat Pack (Widebody disponibile come optional), SRT Hellcat Widebody ed SRT Hellcat Redeye Widebody.

Anche se la berlina muscolosa non è acquistabile ufficialmente in Italia, potete comunque dare libero sfogo alla vostra immaginazione utilizzando il configuratore online presente sul sito di Dodge.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI