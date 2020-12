Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio mostra tutta la sua potenza sull’Autobahn | Video

La prestante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata al centro dell’attenzione in numerosi nostri articoli dove vi abbiamo proposto video e foto. Abbiamo di fronte la versione più potente e non in edizione limitata della berlina del Biscione.

Sotto il cofano è presente il conosciutissimo motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari che sviluppa 510 CV e 600 nm di coppia massima. Tale propulsore viene condiviso con il fratello maggiore Stelvio Quadrifoglio e con la nuova Giulia GTA/GTAm, in cui però eroga una maggior potenza.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: un esemplare della berlina da 510 CV è stato portato sull’autostrada tedesca

La presentazione ufficiale della Giulia Quadrifoglio avvenne in occasione dei 105 anni del brand di Arese presso il Museo Storico Alfa Romeo nel 2015. Al pubblico, invece, la performante berlina venne presentata durante il Salone di Ginevra del 2016. A livello estetico, l’auto propone diversi elementi in fibra di carbonio come ad esempio le minigonne laterali e il piccolo spoiler posteriore.

Oltre a questo, abbiamo di fronte la prima berlina media ad avere soluzioni di aerodinamica attiva. Il sistema Active Aero Splitter, ad esempio, si occupa di gestire attivamente la daportanza a velocità sostenute. Non mancano a bordo diversi sistemi di assistenza alla guida come il cruise control e il Lane Departure Warning.

Come anticipato ad inizio articolo, la Quadrifoglio può contare su un sei cilindri 2.6 che gli permette di raggiungere una velocità massima di 307 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Accanto al propulsore è stato installato un cambio automatico ZF a 8 rapporti e la trazione posteriore.

Recentemente, il noto canale YouTube AutoTopNL ha portato un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio su un tratto di autostrada tedesca senza limiti di velocità per testare la velocità massima. Trovate la clip dopo la galleria fotografica presente qui sotto.

