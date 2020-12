Fiat Strada: FCA lancia nuova mini serie con gli omonimi di Elvis

Per il lancio della nuova Fiat Strada, il marchio italiano ha utilizzato genialmente l’immagine del re del rock, Elvis Presley. È stato un successo e ha contribuito a mantenere alte le vendite del pick-up. Per questo motivo il gruppo FCA ha ora deciso di realizzare una mini serie di spot con alcuni clienti che hanno acquistato il pickup e che hanno lo stesso nome di Elvis Presley.

La creazione della campagna è stata fatta filtrando il database dei proprietari di Fiat Strada al fine di individuare gli omonimi della grande leggenda del rock mondiale. Sono stati trovati un totale di 130 Elvis, inclusi tre Elvis Presley. Successivamente, è stata effettuata un’analisi approfondita del profilo, con il rigoroso rispetto di tutte le regole sulla privacy e sull’utilizzo dei dati, al fine di definire i sei proprietari selezionati per far parte del team “Elvis do Brasil”.

Il primo video mette in luce la storia di Elvis Santin, musicista e imprenditore di Nonoai (RS). Proprietario di Fiat Strada dal 2009, afferma che è la sesta volta che sceglie questo modello. Inoltre, il pick-up è essenziale per tutte le sue attività, sia su sterrato, asfalto o strade di pietra.

La campagna pubblictaria include anche la partecipazione di Elvis Zancan, un agricoltore di Santa Fé (PR), Elvis Biancardy, un analista di sistemi di Petrolândia (PE), Elvis Luiz Santos, un ingegnere di Boituva (SP), che vive in Brasile e Alessandria in Egitto e Elvis Campestrini, produttore rurale a Cafelândia (PR).

“Con questa miniserie ispirata ai nostri clienti chiamati Elvis, rendiamo omaggio in modo leggero a tutte le persone che avevano bisogno di adattarsi rapidamente allo scenario attuale e hanno trovato in Fiat Strada un compagno robusto e tecnologico per tutte le sfide”, ha detto Malu Antônio, manager – Brand Marketing Communication di FCA per l’America Latina.

Sviluppata per l’ambiente digitale, la serie web “Elvis do Brasil” ha in media cinque episodi di un minuto ciascuno. Lanciata il 14/12, la serie è stata resa disponibile su Instagram, Facebook e YouTube di Fiat, in ogni puntata un Elvis diverso racconta la sua storia e come Fiat Strada lo aiuta quotidianamente.

