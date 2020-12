Fiat ha mostrato come ha fatto rivivere Elvis Presley

Fiat è conosciuta nel mercato pubblicitario brasiliano per le sue campagne creative e innovative. Nel 2020 non è stato diverso, e il marchio ha sorpreso con la pubblicità della Nuova Fiat Strada “interpretata” nientemeno che da Elvis Presley.

La tecnologia e la tecnica utilizzate per riprodurre il “Re del Rock” hanno attirato così tanta attenzione, che il marchio ha appena lanciato una serie web sul suo canale YouTube, raccontando i dettagli dell’intero processo di registrazione, produzione e sceneggiatura con proporzioni senza precedenti in Brasile.

Suddiviso in quattro puntate di circa cinque minuti, il progetto digitale rafforza il legame tra il marchio e il pubblico, mostrando il dietro le quinte della più grande campagna pubblicitaria dell’anno di Fiat in Brasile.

“Uno dei grandi punti salienti di questa campagna è proprio l’originalità, sia perché ‘resuscitiamo’ l’icona del rock, Elvis Presley, sia perchè il filmato è stato presentato per la prima volta ai nostri clienti via live e solo successivamente sulla TV e sui social network del brand. Ora vi portiamo una serie web che mostra come tutto questo sia stato costruito in mesi di lavoro e dedizione, che ha portato a qualcosa che Fiat sa fare e che è sorprendente, mantenendo sempre la massima attenzione ai desideri e alle aspettative del cliente”, ha spiegato Frederico Battaglia, Director of Brand Marketing Communication di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per l’America Latina.

Sviluppato in collaborazione con Leo Burnet TM e Alice Filmes, la realizzazione degli episodi mostra il backstage, i dettagli e le tecniche di registrazione, produzione e post-produzione del film che ha portato il re ringiovanito del rock al suono di Blue Suede Shoes , visitando studi di registrazione e invitando le copertine a fare l’autostop con lui sulla Nova Strada, combattendo con i samurai, attraversando la luna con il secchio pieno, attraversando un deserto, tra le altre scene.

Il primo episodio racconta come sono stati realizzati gli effetti visivi della riproduzione del volto di Elvis utilizzando la tecnica CGI, senza dubbio la sfida più grande nella produzione di questo film. Nonostante tutta la tecnologia sviluppata nel mondo per questo tipo di lavoro, i team di VFX e di post-produzione hanno individuato alcune limitazioni per la ricostruzione del viso, poiché non avevano Elvis Presley per eseguire una fotometria, uno strumento essenziale per il tipo di creazione.

Ciò che ha portato alla decisione complessa, ma molto ben decisa, di ricostruire il volto del cantante, da zero, da un modello 3D e applicarlo al viso di un attore. Nel secondo episodio vengono evidenziati i costumi: da Elvis copre personaggi diversi, star, guardie romane, perfino samurai e alieni. Il terzo episodio svela tutto il lavoro di regia del film, la costruzione di diversi scenari ambientati negli anni ’50 / ’60 mentre portava un’aria più moderna dove viaggiava la Nuova Fiat Strada.

La scelta del cast, che comprendeva più di 600 persone tra gli extra e la copertina di Elvis, è per l’ultimo episodio.

“Questo è stato un progetto molto impegnativo. Prima come fan di Elvis che sono da quando avevo 7 anni, ho avuto il peso di analizzare un volto costruito interamente in CGI che era proprio come il mio idolo d’infanzia, in secondo luogo, a causa dell’intero processo che il progetto ha coinvolto, dall’entità della produzione stessa, alla pandemia che ci ha imposto un nuovo ritmo, formato e processo di approvazione.”

“È stato un film discusso e approvato fotogramma per fotogramma, con incontri quotidiani tra produttore, cliente, agenzia e lo staff di Elvis per arrivare al meraviglioso risultato di 120 secondi, oltre alle oltre 70 copie con diversi formati e versioni che consegniamo. “, ha spiegato Maria Fernanda Moura, direttrice della produzione integrata presso Leo Burnett TM.

